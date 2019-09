Sami Savio: Peruskoulua ei pidä romuttaa pelkän muutoshalun vuoksi

Eduskunnan työrupeama käynnistyy toden teolla tänään keskiviikkona syysistuntokauden alkaessa. Syksyn aikana eduskuntatyön polttopisteessä on hallituksen esitys valtion ensi vuoden budjetiksi.

Olen palannut kahden vuoden tauon jälkeen valtiovarainvaliokuntaan, joka paneutuu perinpohjaisesti yli 2 miljardia euroa alijäämäiseen talousarvioesitykseen. Oppositiopuolueet haastavat hallituksen lisävelkaan perustuvan talouslinjan ja esittelevät loppusyksyllä omat vaihtoehtobudjettinsa. Talousarvion lopullisesta sisällöstä äänestetään joulun alla. Budjetin lisäksi eduskunta saa syksyllä käsiteltäväkseen useita lakiesityksiä. Maakuntauudistuksen nousu tuhkasta lykkääntynee kuitenkin myöhempään.

Kansanedustajien loppukesään kuuluu perinteisesti eduskuntaryhmien kesäkokouksia, toritapahtumia ja muita tapaamisia. Pirkanmaalaiset kansanedustajat kävivät elokuussa Orivedellä, joka viettää Ylöjärven tapaan 150-vuotisjuhliaan. Maakunnan kansanedustajien on tarkoitus vierailla loppuvuonna myös Ylöjärvellä. Kuntavierailujen yhteydessä nousee esiin tärkeitä alueellisia ja paikallisia näkökulmia. Hieman pidemmällä tähtäimellä ne saattavat vaikuttaa valtakunnalliseenkin päätöksentekoon.

Orivedellä toimintaansa harjoittaa ja kehittää noin 750 ja Ylöjärvellä yli 2000 yritystä. Ne muodostavat molemmissa kunnissa työllisyyden ja elinvoiman selkärangan. Suunnitelmallinen tonttipolitiikka ja yrittäjäystävällinen ilmapiiri kohentavat merkittävästi yrittämisen edellytyksiä ja työllisyysasteen nousua. Kasvua kirittää myös seudun kuntien kilpailu yritysten houkuttelemiseksi alueelleen.

Maakunnan elinvoiman edistämiseen tarvitaan kaikkien pirkanmaalaisten kansanedustajien panosta ja yhteistyötä puoluekannasta riippumatta. Kuntien tekemää yhteistyötä Pirkanmaan kehittämiseksi ja markkinoimiseksi Suomen kakkoskeskuksena ei sovi unohtaa, ei myöskään koulutuksen ja osaamisen alati kasvavaa merkitystä.

Koulutussektorilla tarvitaan ajoittain uudistumista. Esimerkiksi ammattikoulutuksen kestoa voitaisiin lyhentää kolmesta kahteen vuoteen. Turhien välipäivien jäädessä pois opiskelumotivaatio kohenisi, eivätkä kustannukset ainakaan kasvaisi.

Oppilaiden on tärkeää omaksua äidinkielen ja matematiikan kaltaiset tärkeät taidot jo peruskoulussa. Joissakin kouluissa on uuden opetussuunnitelman myötä kuitenkin luovuttu perinteisistä luokkahuoneista ja siirrytty itseoppimiseen avoimissa tiloissa. Häiriötekijöiden moninkertaistuttua oppilaille on jopa jaettu kuulosuojaimia.

Näin ei voi jatkua. Peruskoulua ei pidä romuttaa pelkän muutoshalun vuoksi. Päättäjien tulee varmistaa, ettei alakoululaisten tarvitse oppia perustietoja ja -taitoja omin avuin. Epäonnistuneen koulu-uudistuksen häviäjiä ovat varsinkin hiljaiset ja oppimisvaikeuksista kärsivät lapset. Ongelmat eivät onneksi koske jokaista koulua. Ylöjärvellä tehdyt panostukset uusien erityisopettajien palkkaamiseen ovat mahdollistaneet kaikkien oppilaiden tasokkaamman opetuksen ja ohjauksen.

Runsasta kansalaispalautetta on synnyttänyt myös Postin nykytila. Postinkulun jatkuva hidastuminen, johdon korkeat palkkiot ja työntekijöihin kohdistuvat palkanleikkaussuunnitelmat ovat herättäneet ymmärrettävää tyrmistystä. Kansalaisten luottamus Postiin rapautuu kiihtyvällä vauhdilla.

Tilanne on kestämätön. Omistajaohjausministeri Paateron tulee puuttua pikaisesti Postin toimintaan. Hallituksen on myös otettava tarkasteluun viime kaudella harkitsemattomasti muutettu postilaki ja tuotava sen puutteet korjaava lakiesitys eduskuntaan. Tärkeän ja perinteikkään valtionyhtiön alasajo on pysäytettävä viipymättä.