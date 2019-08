Huvilakauden päättäjäisiä eli venetsialaisia juhlitaan elokuun lopulla. Venetsialaisiin on perinteisesti kuulunut myös ulkotulet sekä ilotulitteiden ampuminen.

Pirkanmaan pelastuslaitos on päättänyt sallia toimialueellaan (Pirkanmaan maakunta) ilotulitteiden käytön ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta Venetsialaisten aikaan 31.8.2019 klo 18:00 – 24:00. Päätös on voimassa vain taajama-alueiden ulkopuolella vesistöjen välittömässä läheisyydessä. Päätös ei ole voimassa metsäpalovaroituksen aikaan.

Ilotulitteita on käytettävä käyttöohjeiden mukaisesti. Sopivia käyttöpaikkoja ovat aukeat alueet ja rannat, joiden läheisyydessä ei ole rakennuksia tai veneitä. Ilotulitteilla ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle. Ilotulitteita käytettäessä on aina käytettävä suojalaseja. Suojalasien käyttö on suositeltavaa myös yleisöllä. Hätärakettien käyttö on sallittu vain hätätilanteissa.

Ilotulitteita ei saa käyttää taajamien keskustoissa, asuinalueilla eikä rakennusten läheisyydessä. Ilotulitteiden käyttäjä vastaa ilotulitteiden käytöstä ja käytön seurauksena mahdollisesti sattuneista vahingoista. Kaikkien ilotulitteiden myynti ja luovuttaminen alle 18-vuotiaille ja päihtyneille on kielletty

Ilotulitteita ampuessa tulee huomioida oma, muiden henkilöiden sekä ympäristön turvallisuus. Ilotulitteista ei saa myöskään olla haittaa esimerkiksi ulkona laiduntaville tuotantoeläimille.