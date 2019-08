Kärppälän Rustholli tarjoaa kävijälleen palan rauhaa ja menneisyyttä

Siivous- ja palvelualan yrittäjä Sera Palttala löysi luonnon helmasta keitaan, jossa onni on aina läsnä. Lempäälässä sijaitsevassa majatalossa ja tapahtumatilassa järjestetään elokuun lopussa venetsialaiset.

Kärppälän Rusthollin piha on kuin satukirjan hurmaava maalaisidylli. Pihassa tuoksuu luonto ja vastapesty pyykki, eikä korviin kantaudu muuta kuin luonnon ääniä. Paikasta ei uskoisi, että se on vain pikaisen pyrähdyksen päässä Lempäälän keskustasta ja Ideaparkista, sekä parikymmentä kilometriä Tampereen ulkopuolella.

Ylöjärveläinen siivous- ja palvelualan yrittäjä Sera Palttala on paikan uusi onnellinen omistaja. 10 vuotta alalla toiminut Palttala laittoi pari vuotta sitten pystyyn Seran puhtautta ja palvelua oy:n, minkä jälkeen työtä kaihtamaton ja sitkeä monitoiminainen on tiiminsä kanssa vastannut kuukausittain 250 kotitalouden ja yrityksen siisteydestä.

Empaattista energiaa pursuava Palttala välittää asiakkaistaan kuin perheestään.

– Minulle on aina tärkeintä kohdata toinen ihminen. Kun menen siivoamaan kotia, en vain siivoa vaan samalla olen läsnä asiakkaani elämässä. Nyt, kun olen hoitanut Kärppälän Rusthollin alkukiireitä, huomaan kaipaavani sekä asiakkaitani että työntekijöitäni.

Keväällä Palttalalle tarjoutui tilaisuus ostaa Kärppälän Rusthollin liiketoiminta, joten hän päätti ottaa harppauksen kohti unelmaansa maaseudun rauhassa kylpevästä keitaasta.

Keidas majatalo todella onkin – 1800-luvun tilan pihassa seisoo hämäläiseen tyyliin kaksi tupaa, minkä lisäksi tiluksia koristaa 1700-luvun vilja-aitta. Pihassa on katettu terassi, jonka valojen alla voi istua pimenevääkin syysiltaa. Päärakennuksen sivusta kulkee mesiangervojen reunustama tie Pyhäjärven rantaan, missä laituri ja kuumeneva sauna toivottavat kävijän tervetulleeksi.

Palttala unelmoi siitä, että ihmiset pääsisivät kokemaan sen uskomattoman maaseudun rauhan ja kuplivan onnentunteen, jota paikka hänessä itsessään herättää.

– Tänne voi tulla arkea pakoon yksin tai rakastamiensa ihmisten kanssa. Haluan, että vieras pääsee korkkaamaan oluen raskaan viikon päätteeksi ja istumaan rantasaunan kuistille katselemaan, kuinka joutsenet lentävät ylitse, kuvailee Palttala silmät loistaen.

Tilaa Rusthollissa on kesäaikaan 25 yöpyjälle. Juhlia voi järjestää kahdessa eri salissa yhteensä noin 50 vieraalle, ja tiluksille on mahdollista parkkeerata jopa matkailuauto tai sitten vain varata rantasauna illaksi. Kesän aikana tilalla on toiminut pieni ja tunnelmallinen kesäkahvila. Kuin kirsikkana kakun päälle aivan pihasta lähtee Birgitan luontopolku.

Elokuun viimeisenä viikonloppuna järjestetään venetsialaiset

Palttalan unelmissa Kärppälän Rustholli toimii kohtaamispaikkana ja tapahtumien isännöitsijänä. Elokuun viimeiselle päivälle onkin jo suunniteltu ensimmäinen tapahtuma. Kesäkauden päättäviin venetsialaisiin voi saapua lauantaina 31.8. autolla tai vesiä pitkin lipuen grillailemaan ja jammailemaan rock-musiikin tahdissa.

– Kuka vain on tervetullut mukaan, veneellä tai ilman, korostaa Palttala.

Syyskaudelle Palttala on jo varannut yrittäjänaisille suunnatun luentosarjan. Lisäksi haaveena on järjestää perinteiset puurojuhlat ja joulumarkkinat Kärppälän Rusthollissa.