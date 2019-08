Koulun sammutustyöt jatkuvat, ja apuun odotetaan telakaivinkonetta – Asukkaat olivat syttymishetkellä pois kotoa

Länsi-Teiskossa sijaitsevan hirsisen, 50-luvulla rakennetun koulun sammutustyöt jatkuvat edelleen, mutta palo on hallinnassa ja se on saatu rauhoitettua, kerrotaan pelastuslaitokselta.

Länsi-Teiskossa sijaitsevan hirsisen, 50-luvulla rakennetun koulun sammutustyöt jatkuvat edelleen, mutta palo on hallinnassa ja se on saatu rauhoitettua, kerrotaan pelastuslaitokselta.

Piuharintiellä sijaitseva rakennus on tuhoutunut täysin, eikä mitään ole voitu pelastaa sisältä. Pelastuslaitos on valvonut ja kastellut ympäristöä ja sitä on myös tarkastettu metsäpalovalvontalentokoneen ja pelastuslaitoksen dronen avulla.

Paikalle odotetaan myös telakaivinkonetta, minkä avulla päästään kääntelemään romahtaneita rakenteita ja tehostamaan sammutusta. Sammutustyöt kestävät vielä useamman tunnin.

Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Rakennuksessa oli kaksi asuntoa, joista toisessa asuttiin, mutta asukkaat olivat tilanteen sattuessa poissa kotoa.

Palon syttymissyy ei ole tällä hetkellä selvillä.

Lue myös aiemmat jutut tulipalosta:

Rakennuspalo Länsi-Teiskossa – Kohteeseen matkalla kymmenkunta yksikköä

Länsi-Teiskon tulipalossa tulee tuhoutumaan vanha koulu

Sekä juttu, jossa kerrotaan tilanteesta koulun lakkauttamisen jälkeen: Koulun lakkautus jätti jäljen