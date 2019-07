Ylöjärven kaupunkijazz järjestetään ensi viikon perjantaina kaupungintalon aukiolla – tapahtumassa kuullaan Dusty Springfieldin suomennettuja kappaleita ja postjazzia

Kävijöilleen ilmainen kaupunkijazz järjestetään perjantaina 9. elokuuta Ylöjärven kaupungintalon aukiolla. Esiintymässä ovat Aili Ikonen & Jukka Perko Avara sekä jazztrio Virta.

Aili Ikonen & Jukka Perko Avara esittää Dusty Springfieldin kappaleita, jotka on suomentanut Hector. Hectoria on aina inspiroinut 1960-luvun amerikkalaisten ja brittiläisten lauluntekijöiden kädenjälki.

Illan aikana kuullaan Hectorin uusia tekstejä populaarimusiikin suuriin ja myös vähemmän tunnettuihin hitteihin. Dusty Springfieldin tunnetuksi tekemien kappaleiden lisäksi mukana on lauluja myös muun muassa Carol Kingiltä ja Michel Legrandilta.

Aili Ikonen & Jukka Perko Avara esiintyvät kello 20.30.

Yhtyeen kokoonpano on seuraavanlainen: Aili Ikonen (laulu), Jukka Perko (saksofoni), Teemu Viinikainen (akustinen kitara) ja Jarmo Saari (sähkökitara).

Ennen Aili Ikonen & Jukka Perko Avaraa esiintyy kuopiolaislähtöinen jazztrio Virta kello 19.

Virta ei välitä ilmaisussaan tyylilajien välisistä raja-aidoista. Vuonna 2011 perustetun yhtyeen musiikkia voi luonnehtia postjazziksi, jossa voi kuulla pohjoismaisen jazzin lisäksi vaikutteita rockista ja elektronisesta musiikista.

Virta on noussut vaihtoehtomusiikkipiireistä suuremman yleisön tietoisuuteen kiihkeiden live-esiintymisten ja instrumentaaliteostensa ansiosta.

Yhtyeen debyyttilevy on nimeltään Tales from the Deep Waters (2012), ja yhtyeen toinen albumi Hurmos (2016) sai ilmestyessään kiitosta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Virta-yhtyeellä on seuraavanlainen kokoonpano: Antti Hevosmaa (trumpetti ja laulu), Erik Fräki (rummut ja perkussiot) ja Heikki Selamo (kitara ja laulu).

Kaupunkijazzin aikaan kaupungintalon aukiolla on tarjolla myös suolaista ja makeaa syötävää sekä alkoholittomia virvokkeita tarjoavia kojuja. Maksuvälineeksi käy käteinen.

Jazzintäyteinen ilta jatkuu Ylöjärven kirkossa seurakunnan järjestämällä Jazz-messulla kello 22. Esiintymässä ovat Holy Land ja Maria Joutsi-Laine.