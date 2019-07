Keväällä Ylöjärven vuoden urheilijaksi valitti jääkiekkoilija Linda Välimäki ilmoitti keskiviikkona päättävänsä hienon peliuransa.

29-vuotias Välimäki kertoi asiasta Twitter-tilillään.

– Luistimet naulaan, Tää peliura on loppu. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka auttoivat minua. Ilves on ollut aina minun sydämessäni isona osana. Espoon voittamisen kulttuuri on jotain mikä jokaisen pitäisi kokea. Naisleijonat olivat mahtavin joukkue missä olen saanut toimia, Välimäki twiittasi.

Ylöjärven Ilveksessä pelaamisen aloittanut Välimäki voitti urallaan kaksi olympiapronssia, yhden MM-hopean ja kaksi MM-pronssia. Suomen mestaruutta hän juhli viisi kertaa.

Välimäki voitti urallaan neljä kertaa SM-sarjan pistepörssin. Hän ehti pelata SM-sarjassa ja -liigassa kaikkiaan 335 ottelua tehopistein 360+342. Pudotuspelejä Välimäelle kertyi 93, joissa syntyi tehopisteet 57+72. Maajoukkueessa Välimäki urakoi 167 ottelua, joissa hän keräsi tehopisteet 39+49.

Ylöjärven Uutiset haastatteli Linda Välimäkeä edellisen kerran viime helmikuussa menestyksekkään olympiaturnauksen jälkeen. Lue juttu tästä.