Kaikille avoin puistofestari Mökkirokki järjestetään ensi sunnuntaina Räikänpuistossa Ylöjärven kaupungin 150-juhlavuoden kunniaksi.

Räikänpuistoon nousee kaksi esiintymislavaa, joilla nähdään yhteensä viisi esiintyjää. Päätähtinä esiintyvät Danny, Vilma Alina sekä Hevisaurus. Esiintyjäkaartiin kuuluvat myös ylöjärveläinen nouseva kyky Aliisa Syrjä Band sekä KISS-covereistaan tunnettu Dear Victims, jonka riveistä löytyy ylöjärveläislähtöisiä muusikoita.

76-vuotiaan Dannyn tuntevat kaikki. Hänen levyjäään on myyty noin 600 000 kappaletta. Danny on tunnettu myös show-kiertueistaan, joita hän on järjestänyt 1960-luvulta saakka. Hänen on katsottu aloittaneen show-kulttuurin Suomessa. Lisäksi hän teki lähes kaksikymmentä vuotta yhteistyötä Armi Aavikon kanssa.

Lapsia viihdyttää erityisesti seitsemän albumia julkaissut heavy metal -yhtye Hevisaurus.

Moni odottaa varmasti myös Aliisa Syrjä Bandin esiintymistä. Aliisa Syrjä oli Ylöjärven Uutisten haastattelussa viime lokakuussa. Lue haastattelu tästä.

Mökkirokin tuottaa elävän musiikin yhdistys Rantajätkät ry. Mökkirokki järjestetään samalla paikalla ja samassa kaikille avoimessa piknikhengessä kuin legendaarinen Räikkärock aikoinaan.

Mökkirokin nimellä viitataan kaupungintalon aukiolla elokuussa 2018 julkistettuun Alamökki-veistokseen, jonka kuvanveistäjä Kimmo Schroderus teki kaupungin tilauksesta ylöjärveläisen Eppu Normaali -yhtyeen kunniaksi. Mökkirokin pääsisäänkäynti on kaupungintalon aukiolla.

Mökkirokki sunnuntaina 28.7.2019:

Klo 14 Hevisaurus (päälava)

Klo 15 Aliisa Syrjä (sivulava)

Klo 16 Vilma Alina (päälava)

Klo 17 Dear Victims (sivulava)

Klo 18 Danny (päälava)