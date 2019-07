Työttömyys kasvoi Ylöjärvellä kuukausitasolla, mutta on vähentynyt vuositasolla

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Ylöjärvellä kesäkuussa verrattuna toukokuuhun, mutta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuan työttömyys on yhä vähentynyt.

Ylöjärvellä oli kesäkuussa 1 131 työtöntä työnhakijaa, kun toukokuussa heitä oli 914. Vuosi sitten työttömiä oli tähän aikaan 1 187. Eli työttömyys on vähentynyt viisi prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Ylöjärvellä työttömiä on nyt työvoimasta 7,2 prosenttia. Vähäisintä työttömyys Pirkanmaalla on Ruovedellä ja Punkalaitumella, joissa työttömiä on 6,0 prosenttia työvoimasta. Korkeinta työttömyys on Tampereella, jossa työttömyysaste on 12,0 prosenttia. Pirkanmaan keskimääräinen työttömyysaste on 9,8 prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 9,7 prosenttia

Ylöjärvellä työttömistä miehiä oli 519 ja naisia 612. Työttömyys kasvaa keskimäärin iän karttuessa. Ylöjärvellä työttömistä yli 50-vuotiaita oli kesäkuussa 413. Pitkäaikaistyöttömiä oli 187.

Ylöjärvellä oli kesäkuussa 198 avointa työpaikkaa. Vuosi sitten niitä oli 119.

Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli kesäkuussa lähes kolme prosenttia alempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Uusia avoimia työpaikkoja oli lähes 350 kappaletta enemmän kuin vuotta aiemmin, eli 5 235 kappaletta.

Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli nyt kesäkuussa 23 849 henkilöä. Laskua vuositasolla on yli 700 henkilöä. Pirkanmaalla kuudessa kunnassa oli alle seitsemän prosentin työttömyysaste ja alle kahdeksan prosentin työttömyysasteeseen päästiin vielä lisäksi seitsemässä kunnassa.

Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat helpottuneet selvästi verrattuna viime vuoteen.

Työttömyys koskettaa Pirkanmaalla edelleen eniten keskiasteen koulutettuja. Heidän osuus oli noin 51 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Määrä on kuitenkin laskenut 265 henkilöllä vuositasolla. Korkea­asteen koulutettuja oli työttömänä 25 prosenttia kaikista työttömistä, eli 5 964 henkilöä. Määrä on hieman noussut vuositasolla.

Suurimmat työttömien työnhakijoiden määrän vähenemiset Pirkanmaalla tapahtui palvelu­ ja myyntityössä (333 henkilöä), erityisasiantuntijoiden ryhmässä (305 henkilöä), asiantuntijatyössä (196 henkilöä), rakennus­, korjaus­ ja valmistustyössä (178 henkilöä) ja toimisto­ ja asiakaspalvelutyössä (102 henkilöä).

Ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Pirkanmaalla 529 henkilöllä eli 13 prosenttia. Ammattitaidottomia oli yhteensä 4 525 henkilöä, eli 19 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista.

Yli vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä väheni Pirkanmaalla 28,5 prosentilla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kesäkuussa oli nyt 5 147 henkilöä, jotka olivat olleet työttömänä yli vuoden. Laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli lähes 2 100 henkilöä.

Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli vastaavasti yli 1 100 henkilöä vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa, eli kaikkiaan 2 278 henkilöä.