Kaksi suosittua Lamourettes –tanssijatarta viihdyttää asiakkaita Kurussa ensi viikon lauantaina 20. heinäkuuta.

Edellisen kerran Lamourettes-tanssijattaret villitsivät yleisöä Soittola Pub Kurussa toukokuun lopussa.

Lamourettes–tanssiryhmä on Suomen ensimmäinen naispuolinen Chippendales-ryhmä, joka kerää aina oman fanikuntansa liikkeelle. Yleisöä kiinnostaa nähdä, mitkä uudet fantasiaroolihahmot on tänä vuonna otettu mukaan esitykseen ja millaisia tanssijoita ryhmässä on.

Lamourettes-ryhmä kuuluu perheyritykselle. Sen perustivat Hollolassa vuonna 2003 Model Ace Oy:n omistajat Marjo ja Ari Niittyviita. Tanssiryhmä tekee vuosittain noin 80–100 keikkaa eri puolille Suomea pääsääntöisesti viikonloppuisin. Ryhmässä on keskimäärin 10 tanssijaa. Esiintymispaikkoja ovat esimerkiksi messut, ravit, puolustusvoimien viihdeillat ja kotiutumisjuhlat, polttarit, syntymäpäivät, ravintolat ja yökerhot.

Viime vuoden kysytyin tanssishow on ollut niin kutsuttu poliisishow. Oman vivahteensa tansseihin tuovat myös silloin tällöin mukana olevat ulkomaalaistaustaiset tanssijat. Tanssin lisäksi usein toivotaan lisäksi tankotanssiesityksiä, twerkkauksen opettamista, tuolishowta tai itämaista tanssia.

Kurussa lavalla nähdään kaksi suosittua Lamourettes-tanssijatarta.