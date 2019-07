Poliisi on pidättänyt kaksi miestä epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä, joka sattui tiistai-iltana Kaurasmäessä.

Toistaiseksi tuntematon uhri on 50–60-vuotias, normaalivartaloinen mies. Hän on noin 175 senttiä pitkä ja hänellä on ruskeat siistit lyhyet hiukset jotka ovat pään päällä pystyssä. Uhrilla on lisäksi osittain harmaantunutta partaa suun ympärillä ja yllään hänellä oli musta takki.

Uhria oli pahoinpidelty rajusti pään seudulle.

Mies pahoinpideltiin tiistaina 9.7. kello 21.00 – 21.30 välisenä aikana, Ylöjärven Kaurasmäentie 15 kohdalla katualueella. Uhrin päähän oli kohdistettu voimakasta väkivaltaa ja uhrin tila on vakava.

Poliisi on pidättänyt tekoon epäiltynä kaksi miestä, joista toinen tavoitettiin Tampereelta keskiviikkona iltapäivällä. Ensimmäinen kiinniotto tehtiin lähellä tapahtumapaikkaa.

Rikoskomisario Ossi Kaario kertoi Yle Uutisille, että Ylöjärvellä kiinni otettu mies kiistää osallisuutensa pahoinpitelyyn. Hänen mukaansa Tampereella kiinniotettu aiheutti uhrille vammat.

Poliisi pyytää pahoinpitelyn nähneitä tai siitä jotain tietäviä sekä uhrin mahdollisen henkilöllisyyden tietäviä ottamaan yhteyttä Nokian poliisiin numeroon 0295 445 888 (klo 8–16) tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi