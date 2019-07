Sinilevän määrä on laskenut Pirkanmaalla heinäkuun alun epävakaisen sään vuoksi, mutta vielä on vesistöjä, joissa levää on havaittu.

Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa Suomen sinilevätilanteen olevan tavanomaisella tasolla vuodenaikaan nähden. Useimmat Pirkanmaan järvet ja alueet ovat nyt uimakelpoisia, esimerkiksi Keijärvi oli puhdas levästä neljä päivää sitten tehdyssä tarkastuksessa. Vaikka tilanne on jo rauhoittunut kesäkuusta, on osassa Pirkanmaan järvistä havaittu yhä sinilevää.

Virallisten seurantapaikkojen lisäksi jokainen sinilevää löytävä voi kirjata omat levähavaintonsa Järviwikiin, jonka perusteella myös Aurejärven sinileväesiintymä huomattiin. Aurejärvi on yleisesti ottaen yksi Etelä-Suomen puhtaimmista vesistöistä, ja esimerkiksi järven happitilanne on hyvä läpi koko vuoden. 21 neliökilometrin kokoisen järven syvin kohta on 39 metriä, ja veden keskisyvyys 7 metriä.

ELY-keskus antaa tarkat tuntomerkit sinilevän tunnistamisesta. Sinilevä muodostaa vihertäviä tai kellertäviä lauttoja, jotka muuttuvat rannalle kuivuessaan sinivihreiksi. Etenkin alkukesällä levän saattaa helposti sekoittaa kellertäviin siitepölylauttoihin. Jos levälautta hajoaa kepillä kokeillessa hipuiksi, se saattaa olla sinilevää, mutta jos se jää roikkumaan kepistä, on kyseessä jokin toinen, harmiton levä. Lasissa elossa oleva sinilevä nousee tunnin kuluttua pintaan hippuina.

Suomen järvien sinilevätilanne on lieventynyt heinäkuun ensimmäisellä viikolla erityisesti epävakaisen sään vuoksi.

Vedestä voi usein päätellä, onko uiminen rannalla turvallista

Sinilevää tulee välttää myrkytysriskin vuoksi. Jos vedessä on havaittavissa vain pieniä määriä sinilevähippuja, uiminen on vielä turvallista. Pieniä lapsia tai eläimiä ei kuitenkaan tulisi päästää veteen, sillä he saattavat uidessaan niellä sinileväpitoista vettä. Sinilevää sisältävää vettä ei saa myöskään käyttää kasvien kasteluun, saunomiseen tai tiskaamiseen, sillä sinilevä ei häviä vedestä keittämällä.

Sinilevätilanteet muuttuvat yleensä nopeasti tuuli- ja sääolosuhteiden mukaan. Tyynellä ilmalla sinilevälauttoja muotoutuu helpommin, ja kuuma sää ruokkii kasvustoa. Tilanne voi olla myös hyvin erilainen järven eri osissa, joten vaikka toisella puolella järveä olisikin sinileväesiintymiä, saattaa vastarannan vesi olla täysin uimakelpoista.