Apu tulee mökillekin – Puhelimeen kannattaa ladata 112-sovellus, joka välittää soittajan sijainnin

Luonnonrauha ja hiljaisuus ovat monelle kesämökkeilijälle koko touhun idea. Sen kääntöpuoli on yleensä pitkä matka keskustoista ja pääteistä, mikä aiheuttaa haastetta silloin, kun tarvitaan nopeasti apua. Pelastustoimen konstit ovat onneksi monet.

Lähinnä kinttupolkua muistuttavan tien päässä Kurussa mökkeilevä mies on edelleen kiitollinen ensihoitajille, jotka pari vuotta sitten saivat kuin saivatkin hänet kannettua saunapolulta ambulanssiin kaatumisen ja selän niksahtamisen jälkeen. Itse ei potilas olisi päässyt minnekään. Onneksi puhelin sattui sillä saunanlämmitysreissulla olemaan taskussa.

Perusterveelle ihmiselle täysin odottamatta sattuva äkillinen loukkaantuminen pysäyttää – onnettomuus voi milloin vain yllättää kenet tahansa. Silloin olisi hyvä, jos apu olisi lähellä. Kovin syrjäisillä kesämökeillä näin ei aina ole.

Kun apua tarvitseva soittaa 112:een, hätäkeskuksen järjestelmä alkaa heti selvittää, mikä yksikkö on lähimpänä soittajaa ja pääsisi nopeimmin paikalle. Kaikkein kiireellisimmissä tapauksissa hätiin lähtee Pirkkalan lentoasemalta FinnHEMSin lääkärihelikopteri, joka lentää puolessa tunnissa minne tahansa Pirkanmaalla.

– Kopterissa on lentäjä, lentoavustajana toimiva ensihoitaja ja lääkäri. Jos on kyse veden varaan joutumisesta, matkan varrelta napataan tarvittaessa kyytiin pintapelastajaksi palomies, mutta aika monella FinnHEMSin ensihoitajallakin on pintapelastajan koulutus. Näin pintapelastus voidaan ehtiä aloittamaan jo ennen kuin yhtään venettä saapuu paikalle, palopäällikkö Ari Vakkilainen Pirkanmaan pelastuslaitokselta kertoo.

Hiukan vähemmän kiireellisissä tehtävissä kesämökkiläisen luo lähtee usein pelastuslaitoksen vene tai meripelastusseuran alus. Veden varaan joutuessa ja vesiliikenneonnettomuuksissa ensimmäisenä paikalla voi olla lähistöllä partioiva poliisivene.

Veneilläkin matka taittuu rivakasti: pelastuslaitoksen pikaveneet liitävät liki 60 solmun vauhtia. Tässä vauhdissa pitää jo esimerkiksi olla kuljettaja ja navigaattori erikseen.

Hoito tulee potilaan luo

Jos potilas pitää saada saarimökiltä tai olemattoman tien päässä sijaitsevalta mökkirannalta ihmisten ilmoille hoitoon, hänet kuljetetaan veneellä yleensä lähimmän hyvän tien päähän, josta matka jatkuu kumipyöräisellä ambulanssilla.

Hoito toki aloitetaan heti paikan päällä, sillä ambulanssin henkilökunta työvälineineen on mukana potilaan luo tulevassa veneessä. Apu tulee potilaan luo eikä päinvastoin.

– Jatkohoitoa tarvitsevan potilaan on kuitenkin huomattavasti mukavampi ja turvallisempi olla ambulanssissa kuin veneessä, palopäällikkö perustelee kahden kuljetusvälineen käytäntöä.

Tavallisimpia tapauksia, joissa pelastusvenettä tarvitaan, ovat sairaskohtaukset sekä jalka- ja selkävammat. Vakkilainen kertoo, että kuumimpaan loma-aikaan saarista haetaan potilaita lähes viikottain.

Lomalla kun ollaan, alkoholi on monesti kuvassa mukana, kun jotain sattuu. Erityisesti juhannuksen vesipelastustehtävissä asiakkaan verestä löytyy usein alkoholia. Pelastuslaitoksella ollaankin kiitollisia siitä, että juhannuksena Suomessa on tapana sataa ja olla kylmä, sillä se vähentää selkeästi humalaisten veden varaan joutumisia ja hukkumistapauksia.

112-sovellus ja palovaroitin

Olipa mökki sitten saaressa tai hyvän autotien päässä, pelastajien pitää osata perille. Palopäällikkö neuvoo kaikkia lataamaan puhelimeensa 112-sovelluksen, joka välittää hätäkeskukseen automaattisesti soittajan tarkan sijaintitiedon. Jos puhelin ei perusta sovelluksista, kannattaa ainakin katsoa valmiiksi paikan koordinaatit ja laittaa ne mökin oven pieleen selkeästi näkyville.

– Katuosoitteet eivät aina kerro riittävän tarkasti, missä mökki sijaitsee. Toivomme myös, että kesämökkien omistajat laittaisivat tien varteen selkeät viitat, mistä kyseisen numeron pihatie alkaa. Mökkiteiden haaraumia ei aina ole ihan helppo löytää, palopäällikkö Ari Vakkilainen sanoo.

Mitä kauempana ja mitä huonomman tien päässä kesäasunto sijaitsee, sitä tärkeämpää on omatoiminen varautuminen, jotta hätäkeskukseen ei tulisi asiaa. Ensiapulaukku, jauhesammutin tai sammutuspeitto kuuluvat mökin varustukseen siinä missä kodinkin, ja palovaroittimien toimivuus on syytä tarkistaa aina keväällä ensimmäiseksi, kun mökille saapuu.

Kolmen lapsen hengen vaatineeseen Levin tulipaloon viitaten palopäällikkö muistuttaa laittamaan palovaroittimet mökin kaikkiin kerroksiin. Avattavat ikkunat kahvoineen sekä ulkoseinään kiinnitetyt palotikkaat voivat pelastaa yläkerrassa nukkuvan kesälomalaisen hengen.

Usein mökki lämpiää puilla, ja saunaa, grilliä tai nuotiotakin mökillä poltellaan. Palopäällikkö muistuttaa, että talven kylmillään ollutta tulisijaa pitää lämmittää alkuun varovasti, jotta uuni tai piippu ei halkeile.

– Nyt muotia ovat metalliset ulkotulisijat, joissa poltetaan nuotiota astiassa. Niiden kanssa on syytä olla varovainen: ei missään nimessä saa polttaa avotulta terassilla tai lähellä mökin seinää, Ari Vakkilainen muistuttaa tuleen tuijottelijoita.