Siivikkalassa on salainen vanha metsä, jonka toistaiseksi vain paikalliset tuntevat. Se on Siivikkalan koulun vieressä, sen pohjoispuolella. Sinä lukijana voit vaikuttaa siihen, että voivatko lapset käyttää metsää tulevaisuudessa.

Metsä on kaikille alueen kyläläisille tärkeä. Siellä on komeaa 120-vuotiasta tukkipuustoista kalliomännikköä. Alempana on suurten kuusten muodostamaa helppokulkuista metsää polkuineen. Siellä voi virkistyä, marjastaa ja sienestää.

Luonto vaikuttaa hyvinvointiin. Jo kahdenkymmenen minuutin ”luontoannos” vähentää kohollaan olevaa verenpainetta. Stressihormonimäärä vähenee, ja vastustuskykyä lisäävien valkosolujen määrä lisääntyy. Suurin vaikutus tavoitetaan kahdessa tunnissa, ja se kestää useita päiviä.

Koulu ja päiväkoti käyttävät metsää oppimisympäristönä. Koulun vieressä olevia vanhoja metsiä ei muualla Suomessa ole.

Tämä ainutlaatuinen mahdollisuus terveen luontosuhteen rakentumiseksi lapsille tulee säilyttää tuleville sukupolville.

Alue sopisi hyvin Eppu Normaali -yhtyeen entisen jäsenen ja sanoittajan Mikko Saarelan muistometsäksi. Sopivan metsän etsintä on käynnissä. Biologian ja maantieteen lehtorina Mikko varmasti olisi arvostanut koulun vieressä olevaa ainutlaatuista metsää.

Vireillä oleva Siivikkalan asemakaava tuhoaisi suurimman osan metsästä. Alueella suoritettaisiin myös voimakasta kallionlouhintaa. Myöskään jäljelle jäävän alueen metsien säilymisestä ei ole takeita ilman suojelupäätöstä.

Ylöjärven väkiluvun kasvaessa tarvitaan enemmän virkistysmetsiä.

Metsän puiden, omakotitonttien ja kalliolouheen myynti on kertaluontoinen tapahtuma. Rakentamalla metsän viereen tonttien arvo tulee kasvamaan!

Rakennettavaksi kaavoitettavia alueita Ylöjärvellä tulee riittämään, mutta vanhoja metsiä ei tule lisää.

Jokainen voi lähettää osoitteeseen kaavoitus@ylojarvi.fi sähköpostia otsikolla: Muistutus Siivikkalan asemakaavasta, ja kertoa, miksi vanhan metsän aluetta ei saa hakata.

Toimi viimeistään 24.6. ennen kello 15. Saat omaan osoitteeseen kaavoittajan vastauksen elokuun alussa. Ei maksa mitään.

Vielä on mahdollista vaikuttaa, että sekä lapset että kaikki asukkaat voivat myös tulevaisuudessa käyttää metsää.

Siivikkalan metsän suojeluyhdistys tulee esittämään metsälle suojelua, joka on paras keino metsän säilymiseksi. Siksi kaavoittaja tarvitsee muistutuksia.

Suojelua vaativa adressi luovutetaan Ylöjärven kunnan päättäjille ennen asemakaavapäätöstä. Voit allekirjoittaa sen osoitteessa www.adressit.com.

Jaana Kuusisto-Siuro

Varhaiskasvatuksen opettaja ja ulos oppimaan -ryhmän vetäjä Koulukallion päiväkodissa