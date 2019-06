Sopraano Camilla Nylund debytoi joulukuussa Metropolitan-oopperassa, suomalaissopraano olisi haluttu uudelleen Wagner-rooliin vuonna 2020

Saksan Dresdenissä asuva suomalainen oopperalaulaja Camilla Nylund hurmasi perjantai-iltana (14.6.) vaativan Wagner-yleisönsä Budapestin Müpassa, jossa vietetään parhaillaan Wagner-päiviä. Sieglinden roolin mestarillisesti tehnyt sopraano keräsi kuulijoiltaan valtavat bravo-suosionosoitukset. Tähtisopraanon työkalenteri on täysi. Vaativiin naispäärooleihin keskittyvän Nylundin tämä vuosi huipentuu joulukuussa hänen ensiesiintymiseensä Metropolitan-oopperassa New Yourkissa. Siellä hän tekee Richard Straussin Ruusuritarin marsalkataren roolin. Nylund iloitsee siitä, vaikka hän ei ole esiintynyt vielä yhtään kertaa Metropolitanissa, maailman johtava oopperatalo olisi halunnut kiinnittää hänet jo vuoden 2020 Wagner-produktioonsa.

Camilla Nylund säteilee Müpan pukuhuoneessaan perjantai-iltana Valkyyrian menestyksekkään esityksen jälkeen. Hänen peilipöydällään on halkomainen valkoinen ruusu, joka kiteyttää 1200 oopperavieraan kiitokset hänen koskettavasta Sieglinden roolisuorituksestaan.

Euroopan oopperalavat valloittanut Nylund kiittelee vuolaasti Müpaa, joka hänen mielestään huolehtii kiitettävästi esiintyvistä taiteilijoistaan.

Müpan perinteiset Wagner-festivaalit oli hyvin mieluisat Nylundille. Hän työskentelee mielellään kapellimestari Ádám Fischerin kanssa. Tähtisopraano kiittelee runsain sanoin koko Müpan Valkyyria-taiteilijaryhmää.

– Unkari tarjoaa suuren elämyksen. Täällä ihmiset ovat ystävällisiä. Budapest on valloittava kaupunki.

Metropolitan-ooppera kutsuu joulukuussa

Tähtisopraano Camilla Nylund on hyvin kiitollinen hyvästä työtilanteestaan. Hänen kalenterinsa on täysi.

Vaasalaissyntyinen Nylund kiirehtii kertomaan esiintyvänsä pari kertaa kotimaassaan loppuvuoden aikana.

– Laulan torstaina 22. elokuuta Espoon tuomiokirkossa Ikuista rakkautta – EVIG -konsertissa tenori Anton Sariksen kanssa musikaali- ja ooppera-aarioita sekä rakkausduettoja. Konsertti on osa Urkuyö & aaria -festivaalia.

Nylund kuvaa Musiikin ja kesäyön taikaa -konserttinsa ohjelmaa ”jännäksi”.

Uransa kuuminta vaihetta maailman merkittävimmillä oopperalavoilla elävää Nylundia ei nähdä hänen synnyinmaansa Kansallisoopperan esityksissä lähitulevaisuudessa.

Nylund esiintyy Piano Espoo -festivaalilla Kansallisoopperassa 3. marraskuuta pianotaiteilija Marita Viitasalon kanssa.

Marraskuussa Nylund esiintyy Porissa. Pori Sinfonietta ja Satakunnan Musiikkijuhlat ry yhdistävät voimansa toteuttaakseen Richard Straussin Ariadne auf Naxos -oopperan konserttiversion. Nylund laulaa Ariadnen roolin.

Joulukuu on hyvin historiallinen Nylundille. Hän tekee debyyttinsä rapakon takana Metropolitan-oopperassa. Suomalaissopraano laulaa Richard Straussin Ruusuritarin marsalkataren roolin, joka on ollut jo pitkään tähtisopraanon repertuaarissa.

– Ajatella, en ole laulanut vielä yhtään kertaa Metropolitanissa, mutta oopperatalo haluaisi kiinnittää minut vuoden 2022 Wagner-tuotantoonsa. Tälle tarjoukselle jouduin sanomaan ei, koska minut oli varattu jo aiemmin toisaalle.

Nylundin aiemmista Amerikan-esiintymisistä on jäänyt taiteilijalle sellainen käsitys, että amerikkalaiset ovat erilainen yleisö esimerkiksi eurooppalaisiin verrattuna.

– En ole jenkkityyppi, hän sanoo ystävällinen hymy kasvoillaan.

”Ooppera on elämys”

Ohjaajat sijoittavat mielellään säveltäjien ja libretistien oopperateokset johonkin haluamaansa ajankohtaan, esimerkiksi kuvaamaan poliittisia tai yhteiskunnallisia tapahtumia.

Camilla Nylund sanoo suoraan, että ooppera oopperana.

– Oopperataide on tarkoitettu elämykseksi, hän kiteytää.

– Jos yleisö löytää jonkin oopperan esillepanosta jotakin poliittista tai yhteiskunnallista sanomaa, se on katsojan ja kuulijan päässä tai sydämessä tapahtunut asia. Teos on puhutellut.

”On oltava pohja laulaa Wagnerin teoksia”

Camilla Nylund tunnetaan kansainvälisesti Wagner-tulkkina.

– Yritin laulaa Wagneria jo opiskeluaikanani Salzburgissa Mozarteumissa. Voin sanoa omasta kokemuksestani, että säveltäjän teokset ovat hyvin vaikeita.

– Wagner-laulajalla on oltava vahva pohja tulkitsemiselleen. Laulamisen tekniikan on oltava hallussa, sillä orkesterin rooli on kovin vahva Wagnerin säveltämissä oopperoissa. Laulu ei saa peittyä instrumenttien jylinän alle.

Nylund muistuttaa Wagnerin roolien tulleen hänelle yllätyksenä jo uran alkuvaiheessa. Hannoverilainen Niedersächsischen Staatopera halusi nuoren lahjakkuuden Ringiin.

”Viihdyn lavalla, joten tahdon tehdä rooleja, joissa on paljon laulettavaa”

Valkyyria on Camilla Nylundille mieluisa ooppera.

– Tykkään olla paljon lavalla.

– Haluan tehdä sellaisia rooleja, joissa on paljon laulettavaa.

– Suuret roolit houkuttavat minua.

Katarina Wagner pyysi Bayreuthiin

Sopraano Camilla Nylund on tuttu taiteilija maailmankuuluilta Bayreuthin musiikkijuhlilta.

Saksalainen ooppera-ohjaaja Katharina Wagner kutsui Nylundin tämänkesäisille festivaaleille esiintymään, joten suomalaissopraano vastasi myöntävästi.

Nylund laulaa Evan roolin Wagnerin Meisterring von Nümberg -oopperassa.

Säveltäjä Richard Wagner oli Katarina Wagnerin isoisoisä.