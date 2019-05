Sisäilmaongelmat: Osa Kauraslammen koulun opettajista ja oppilaista on kärsinyt ylähengitystien oireista, kuten silmien kuivumisesta ja ääniongelmista

Koulun rehtori on tyytyväinen siihen, että kun koulussa huomataan sisäilmaongelmia, niitä ei yritetä peitellä, vaan ryhdytään remonttiin.

Kauraslammen koulussa on kärsitty sisäilmaongelmien vuoksi ainakin ylähengitystieoireista, joihin voi kuulua esimerkiksi flunssia, nenän kutinaa ja tukkoisuutta sekä silmä- ja iho-oireita.

– Oireissa on ollut myös ääniongelmia, joista olen kärsinyt itsekin, kertoo Kauraslammen koulun rehtori Satu Lahtinen.

Kauraslammen koululla Kuusistontiellä (vanhan Moision koulut tilat) näistä oireista on kärsinyt ainakin kymmenkunta opettajaa ja osa oppilaista, jotka ovat kertoneet oireistaan terveydenhoitajalle.

Kauraslammen koulun yläkouluikäisten (7.– 9.-luokkalaiset) käytössä olleista vanhan Moision koulun tiloista on löytynyt kosteutta talven ja kevään kestäneissä tutkimuksissa. Siksi koulu menee heti kesäkuun alussa remonttiin.

Ensin rempataan ainetilat

Remontti tehdään kolmessa osassa. Rehtorin mukaan remontin arvellaan tämän hetkisen tiedon valossa loppuvan jouluun mennessä.

Ensin eli kesällä remontoidaan erityisaineopetustilat, kuten kotitalouden, kemian ja fysiikan luokat.

Syynä on se, että näiden luokkien opetusta on hankala järjestää tavallisissa luokissa.

Syksyllä eli koulujen alkaessa remontoidaan biologian ja liikunnan tilat ja viimeiseksi alakerrassa sijaitsevat alueelliset pienluokkatilat.

Tilat eivät ole käyttökiellossa

Oppilaat jatkavat normaalisti koulunkäyntiään Kauraslammen koulussa, eivätkä siirry väistötiloihin koulun ulkopuolelle.

Rehtorin mukaan tämä on hyvä ratkaisu, koska aineopetusta on vaikea järjestää muualla.

– Mitään tilojahan ei ole asetettu käyttökieltoon, joten voimme käyttää tiloja edelleen.

Koulun remontista päätettiin nopealla aikataululla, mitä rehtori pitää niin ikään hyvänä asiana.

Kaupunki ei peittele

Rehtori Lahtinen tuli Kauraslammen koululle töihin pari vuotta sitten, tarttui heti sisäilmaongelmiin ja pyysi koolle sisäilmatyöryhmän. Hän oli tutustunut sisäilmaongelmiin aiemminkin ja osasi toimia.

Rehtori epäilee, että Kauraslammen koululla on kärsitty sisäilmaongelmista jo useiden vuosien ajan aina jossakin päin koulua.

– Taloa on korjattu monessa eri vaiheessa. Käsittääkseni ongelmat eivät ole poistuneet missään vaiheessa lopullisesti, vaan aina jossakin päin on ollut jotakin ongelmaa, jota on sitten paikoitellen korjattu.

Lahtisen mukaan Ylöjärven kaupungin käytös sisäilmaongelmien ratkaisuissa on vuosien varrella parantunut ja hioutunut. Siksi hän osasi myös odottaa, että kun sisäilmaongelmia havaitaan, niiden korjaamiseen myös tartutaan pikaisesti.

– Kehitystä on tapahtunut: ei yritetä piilotella asioita tai estää korjaustoimenpiteitä. Kaupunki huomioi toiveita ja on valmis tekemään lisätutkimuksia ilman, että niitä täytyy anella. Se kuuluu kaupungin prosessiin.

Irtaimisto putsataan

Rehtori on tyytyväinen myös siihen, ettei koulun irtaimistoa, tarvikkeita ja materiaaleja palauteta koulun tiloihin remontin jälkeen sellaisinaan.

– Kaikki lähtevät puhdistettaviksi. Viemme niitä nyt kontteihin, joista osa tavaroista menee ulkopuolisille yrityksille puhdistettaviksi ja osa pestään kouluissa.