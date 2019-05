Vuorentaustan koulun bändi voitti Suomen mestaruuden

Vuorentaustan koulun bändi Up to Eleven voitti perjantaina peruskoulujen bändikilpailun Suomen mestaruuden. Loppukilpailu käytiin Kouvolassa Tykkimäen huvipuistossa.

Kilpailussa oli kaksi sarjaa: ala- ja yläluokkien sarja, joiden alkukarsinta tapahtui videoiden kautta.

Ylöjärveläiseen voittajabändiin Up to Eleveniin kuuluu yksitoista muusikkoa Vuorentaustan koulun 8.- ja 9.-luokilta.

Yläkoulusarjan semifinaali käytiin Jyväskylässä 24. huhtikuuta, ja sieltä kolmen yläkoulubändin matka jatkui finaaliin saakka.

Up to Elevenin oppilaat ovat musiikkiluokilta ja musiikin valinnaisryhmistä. Bändin ohjaamisesta ja harjoittamisesta on vastannut Vuorentaustan koulun musiikin lehtori Varpu Salmela.

Voittajabändiin kuuluvat seuraavat oppilaat: Emil Eskola (laulu), Anni Leppänen (laulu), Veera Mäkinen (laulu), Atte Valkama (trumpetti), Santeri Gummerus (tenorisaksofoni), Mari Wager (koskettimet), Matias Forsström (rap + piano), Akseli Raisio (kitara), Valtteri Seitsalo (kitara), Oskari Hermiö (basso) ja Otso Järvinen (rummut).