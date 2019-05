Ylöjärven Uutisten suosittu lukijamatka suuntautuu tällä kertaa syyskuussa henkeäsalpaavaan Itävaltaan. Luvassa on jylhiä maisemia, historiallisia nähtävyyksiä, elämyksiä, erinomaista ruokaa ja juomaa sekä tietenkin parasta matkaseuraa. Itävallassa paikallislehden matkalaisten oppaana toimiva Kirsi Hytönen kertoo, mitä kaikkea matkalta kannattaa odottaa.

Aluksi Hytönen muistuttaa, että linnojen ja luostareiden Itävalta on varsin siisti ja turvallinen maa.

– Mielenkiintoisia nähtävyyksiä ja kauniita kaupunkeja on Itävallan joka kolkassa. Lisäksi tarjolla on upea ja vaihteleva luonto aina Tonavan tasankoalueelta viininviljelyksille ja alppialueille saakka.

Hytönen ihastui Itävaltaan jo reilusti yli 20 vuotta sitten. Hän lähti Suomesta Baijeriin vuoden 1994 kesällä kehittääkseen saksankielen taitoaan. Vuoden 1995 tammikuussa Hytönen muutti Wieniin, jossa hän asuu yhä edelleen itävaltalaisen miehensä ja kahden lapsensa kanssa.

– Alkuvuosina työskentelin Wienin lisäksi matkaoppaana Berliinissä, Prahassa ja Budapestissä, mutta lopulta Itävalta vei sydämeni. Itävallan ja Wienin virallisena oppaana olen saanut esitellä Itävallan upeita nähtävyyksiä suomalaisille matkailijoille jo yli 20 vuoden ajan, Hytönen kertoo.

Vapaa-ajalla paljon vaihtoehtoja

Ylöjärven Uutisten lukijamatkan pääkohteet ovat huikean kaunis alppikaupunki Zell am See sekä Tirolin osavaltion pääkaupunki Innsbruck.

Zell am See sijaitsee Zeller-järven rannalla ja sen ympärillä avautuvat upeat alppimaisemat Hohe Tauern -vuoriston alueelle selkä Kaprunin jäätikölle Kitzsteinhorn-vuoren huipulle (3203 metriä).

– Patikkapäivä Schmittenhöhe-vuorella on upea elämys, Kirsi Hytönen lupaa.

Innsbruckissa lukijamatkalaisilla on runsaasti omatoimista aikaa. Hytösen mukaan se kannattaa käyttää esimerkiksi tutustumalla Habsburgien keisariperheen linnaan Hofburgiin tai Hofkirche-kirkkoon, missä on parhaillaan esillä vuonna 1519 kuolleesta Keisari Maximiliamista kertova näyttely.

– Innsbruckin keskustassa on myös viehättäviä vanhoja kahviloita ja perinteisiä ravintoloita. Ja jos joku ei ole vielä saanut riittävästi alppimaisemista, suosittelen nousemaan ylös Nordkette-vuoristoon, johon pääsee kätevästi Innsbruckin keskustasta. Keskustan laidalla on myös Alpengarten-eläintarha, missä voi nähdä alppialueen eläimiä, Hytönen vinkkaa.

Kotkanpesä ja mäkihyppytorni

Jo heti matkan aluksi lukijamatkalaisia odottaa yksi reissun kohokohdista, kun bussi mutkittelee reissaajat mukanaan 1 700 metrin korkeuteen Kehlstein-vuorelle. Tämän jälkeen vuoren sisään rakennettu hissi vie matkalaiset Adolf Hitlerin Kotkanpesälle 1 842 metrin korkeuteen.

– Ylhäällä Kotkanpesällä on nykyisin ravintola ja valokuva-näyttely, joka kertoo tien ja kotkanpesän rekentamisesta. Sään suosiessa ylhäältä avautuu upea maisema ympärillä oleville Alpeille ja Königssee-järvelle. Kirkkaalla säällä Kotkanpesästä näkee jopa Salzburgiin saakka, Kirsi Hytönen kuvailee.

Viiden vuorokauden matkan aikana tehdään myös päiväretki historialliseen Salzburgiin. Salzburg on upea barokkikaupunki, joka on tunnettu lukuisista kirkoistaan ja arkkipiispojen palatseista. Ja onhan se tietenkin säveltäjämestari Mozartin syntymäkaupunki.

– Salzburgissa voi herkutella muun muassa Cafe Tomasellissä tai maistella alkuperäisiä Mozart-kuulia konditoria Fürstissä, Hytönen vinkkaa.

Matkalla Innsbruckiin pysähdytään viehättävään keskiaikaiseen kaupunkiin Hall in Tiroliin, joka vaurastui aikoinaan suolakaivostoiminnan ja hopeakaivoksen läheisyyden ansiosta. Kaupunkia ympäröi keskiaikainen kaupunkimuuri ja kaupungin keskustassa on lukuisia vanhoja kirkkoja sekä 1300-luvulta peräisin oleva kaupungintalo ja 1570-luvulla perustettu jesuiittaluostari.

Ensimmäisen Innsbruck-päivän päätteeksi lukijamatkalaiset pääsevät Bergisel-hyppyrimäen huipulle. Tästä mäestä hypätään myös legendaarisella Keski-Euroopan mäkiviikolla.

– Ylhäällä hyppytornissa on uusi näköalaterassi ja kahvila-ravintola. Innbruckin keskustaan ja Nordkette-vuoristoon avautuvissa huikeissa maisemissa voi muistella suomalaisten mäkikotkien voitokkaita hyppyjä, Hytönen sanoo.

Hyvää ruokaa ja juomaa

Koko reissu Itävaltaan tuo jatkuvasti eteen vuoristomaisemia, joista jää lähtemätön muistijälki.

– Luvassa on henkeäsalpaavan kauniita vuoristoja, vesiputouksia, alppimajoja, viehättäviä maalaistaloja, siistejä ja hyvin hoidettuja pihoja, kauniita runsain kukin koristeltuja parvekkeita, onnellisia lehmiä laitumilla ja vapaana juoksevia kanoja, Kirsi Hytönen kuvailee.

Ja eihän upea matka olisi mitään ilman erinomaista ruokaa ja juomaa. Itävallassa onkin erittäin rikas ruoka- ja juomakulttuuri. Joka liittovaltiossa on omat perinneruuat, joista Wieninleike on varmasti tunnetuin. Toinen hyvin suosittu on Tirolergröstel-pannuruoka.

– Itävaltalaiset istuvat mielellään kahviloissa ja herkuttelevat nauttimalla Apfelstrudelia tai erilaisia leivoskakkuja ja kahveja, Hytönen kertoo.

Itävallassa on tarjolla myös paljon paikallisten panimoiden tuottamia oluita, laadukkaita itävaltalaisia viinejä sekä erilaisia hedelmäsnapseja ja likööreitä.

– Tunnetuin lienee Marillensnaps-aprikoosisnapsi tai Himbeergaist -vadelman henki, Hytönen antaa maisteluvinkin.

Hän on vakuuttunut siitä, että koko Ylöjärven Uutisten lukijamatka tarjoaa aivan altavan määrän nähtävää ja koettavaa. Esimerkiksi vierailu Ambrasin-linnaan tai patikkapäivä Zell am Seessä ovat todella huikeita kokemuksia.