Koe, näe ja haista hevonen

Teivon ravikeskuksessa järjestetään koko perheen iloinen ja ilmainen hyväntekeväisyystapahtuma ensi sunnuntaina 19. toukokuuta kello 11.30–15.

Tapahtumassa esittäytyy laaja kattaus hevos- ja poniharrastustoimintaa. Pääportilla ja Hau-Hau -koirahallin lähettyvillä tapahtuu koko päivän. Luvassa on muun muassa kepparikisat, talutusratsastusta, harjaus- ja taputtelupiste, poneja ja aasi, paloauto ja eläinpelastuksen esittelyä. Alueella on myynnissä lettuja, kahvilatuotteita, makkaraa, mehua ja kahvia.

Kello 11.30 nähdään kouluratsastusesitys raviradan etusuoralla. Esityksessä hevoset tanssivat musiikin tahdissa. Kello 11.40 ja kello 11.55 vuorossa ovat monte- eli raviratsastuslähtö.

Kello 12.10. ohjelmassa on esteratsastusta etusuoralla. Kisa on knock out –kilpailu, jossa kaksi tiimiä kisaa rinnakkain ja nopein sekä pienemmin virhein ratsastanut ratsukko selviää jatkoon.

Kello 12.30 radalla nähdään ponien monte eli raviratsastuslähtö.

Kello 13.25. nähdään puolestaan satuesitys Unelmia, jossa esiintyvät erikokoiset hevoset ja eri-ikäiset ratsastajat. Esityksen jälkeen radalle tulevat vauhdikkaat kenttäratsukot, jotka hyppäävät maastoesteitä.

Iltapäivällä kaviouralla on tavallisia ravilähtökä, ponien ravilähtö sekä kiitolaukkalähtö.

Tapahtuma päättyy juhlalliseen palkintojenjakoon.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Pohjois-Hämeen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliiton Hämeen aluejaosto, Hämeen hevosjalostusliitto ry, Hämeen Hevosenomistajain Yhdistys ry sekä Tampereen Ravirata Oy. Tapahtuman tuotto lahjoitetaan hevosharrastajien nuorisotoimintaan.