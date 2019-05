Haluaisitko sinäkin ottaa kaksi taito- ja taideainetta valinnaiseksi? Ennen sai ottaa kolme ainetta valinnaiseksi, mutta nykyään vain kaksi. Esimerkiksi, jos tykkäät liikunnasta, mutta haluaisit oppia lisää kotitaloutta ja tekemään ruokaa et voi valita kumpaakin. Monelta oppilaalta voi jäädä tärkeitä aineita oppimatta tai ainakin minun mielestäni kotitalous on elintärkeää.

Miksi sitä piti muuttaa? Kuka ylempiarvoinen ihminen on niin päättänyt? Minä henkilökohtaisesti otin valinnaiseksi liikunnan, koska pidän siitä, mutta miten minä sitten pärjään aikuisena, jos en osaa valmistaa ruokaa. Siinä sitten on syy valittaa opettajille, miksi ei pärjää elämässä.

Yleensä elämän pilaantuminen johtuu siitä, että ihminen sortuu päihteisiin tai huumeisiin. Tässä tilanteessa se on valinnaisaineiden vaihtoehtojen puute. Asia pitäisi muuttaa takaisin paremmaksi tai tulevien nuorten elämä menee piloille.

En minäkään haluaisi aina jämähtää vanhaan opetussuunnitelmaan, mutta jotkut säännöt siellä olivat hyviä. Ymmärrän, että opettajat haluavat pitää uuden opetussuunnitelman ja saada työhönsä jotain uutta ja kiinnostavaa.

Haluan silti jotain kunnioitusta oppilaita kohtaan ja siihen, että kaikki saisivat haluamansa valinnaisaineet. Toivon vanhojen valinnaisaineiden käytännöt takaisin. Me 2004 syntyneet emme saaneet edes kokea sitä, mikä sääli.

Ratkaisuksi opettajat voisivat ottaa aiheen keskusteluun ja miettiä mikä olisi parhain mahdollinen vaihtoehto kaikille. Oppilaat saisivat mitä haluaisivat valinnaiseksi ja opettajat hyvän mielen. Luokkien kesken voitaisiin järjestää äänestys ja lyön vaikka vetoa, että moni haluaisi ennemmin kaksi taito- ja taideainetta kuin yhden.

Onni Keskinen

Ylöjärven Yhtenäiskoulu, 8C