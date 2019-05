”Yrittäjäystävällinen” Ylöjärvi – ”Ylöjärven kaupunki lähettää yrittäjille uhkailuviestejä”

Kaikki tietävät, että Pirkanmaan Jätehuolto Oy:llä on monopoli kiinteiden jätteiden kuljetuksissa. Nyt viime syksystä lähtien on myös loka- ja sakokaivojen tyhjennykset pakotettu tilaamaan samalta yhtiöltä ja sitä tekee Eerola-yhtiöiden punaiset autot Espoosta.

Tätä ei voi hyväksyä.

Ylöjärven kaupunki on siirtynyt kuntalaisten puolelta Pirkanmaan Jätehuollon puolelle alla olevalla viestillä.

Ylöjärven kaupunki ei ole edes osallisena jätehuoltolautakunnassa ja silti lähettää yrittäjille uhkailuviestejä. Jätehuoltolautakunta on täysin Tampereen kaupungin käskytyksessä. Onko tämä siis sitä yrittäjäystävällisyyttä alan Ylöjärveläisille yrittäjille?

Nyt tuetaan espoolaista yrittäjää. Mitään todisteita ei ole laittomista kuljetuksista vaan ainoastaan siitä, ettei kaikkia tilauksia ole tehty Pirkanmaan jätehuollolta.

Täytyy muistaa, että kaikki loka- ja sako-laskelmat perustuvat Pöyry Oy:n virheellisiin laskelmiin (= noin kaksi kertaa suuremmat arvot kuin todellisuudessa).

Eikö pitäisi uhkailujen ja sanelupolitiikan sijaan seurata Hämeenkyröä, joka on alkanut tutkia liittymisen mahdollisuudesta Loimi-Hämeen jätehuoltolautakuntaan? Siellä demokratia toimii ja kaikilla osakaskunnilla on yksi ääni ja loka- ja sakokaivojen tyhjennyksen voi tilata yksityisiltä toimijoilta. Näin se monopoli toimii.

Tässä on Herra X:n viesti kuljetusyrittäjälle:

Hei. Alueellinen jätehuoltoviranomainen kävi vierailulla Ylöjärven kaupungilla ja kuulimme jälleen lietteenkuljetuksen tilanteesta Pirkanmaalla.

Tietojen mukaan enää neljällä alueella on enemmälti laitonta lietteen kuljetusta ja yksi näistä alueista on valitettavasti Pohjois-Ylöjärvi.

Esim. Hämeenkyrön-Viljakkalan alueella on vuoden 2018 lopulla pääsääntöisesti liitytty Pirkanmaan Jätehuollon kuljetuksiin, kuten laki ja päätökset edellyttävät.

Kehotan jälleen kerran lopettamaan laittoman lietteen kuljetuksen.

Tiedossa on, että Pirkanmaan ELY-keskus valmistelee lopultakin tutkintapyyntöä poliisille loppujen laittomien kuljetusten lopettamiseksi. Itse poliisitutkinnan lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto ja valtio voivat esittää korvausvaateet monen vuoden ajalta tapahtuneista laittomista kuljetuksista ja niistä saaduista taloudellisista menetyksistä. Korvaussumma nousee kaiken aikaa kuljetuksia jatkettaessa.

Terveisin X X Ylöjärven kaupunki

Markku Hietikko