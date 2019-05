Adressiin (www.adressit.com) Aurejärven vanhojen hautapaikkojen säilyttämisestä on tiistaiaamuun 7. toukokuuta mennessä kertynyt jo 351 allekirjoitusta paperiadessien lisäksi. Asiasta huolestuneiden joukko on kasvanut tasaiseen tahtiin sitä mukaa, kun tieto on levinnyt.

Ylöjärven kirkkovaltuusto otti tammikuun kokouksessaan vastaan adressin Aurejärven kirkon vanhojen hautapaikkojen säilyttämisestä. Kirkkoneuvosto tulkitsi kokouksessaan adressin seurakuntalaisaloitteeksi ja päätti kokouksessaan 11. huhtikuuta järjestää hautausmaakatselmuksen Aurejärven hautausmaalla 15. toukokuuta kello 16.30 .Se katsoo, että on paremmat edellytykset antaa vastaus seurakuntalaisaloitteeseen katselmuksen jälkeen.

Kirkkoneuvoston asian esittelystä käy ilmi, että Aurejärven hautausmaan katselmukseen on varattu aikaa vain puolisen tuntia. On kovin kiireen tuntu, kun kello 16.30 alkavan katselmuksen jälkeen on jo klo 17.30 kirkkoneuvoston kokous asian käsittelemiseksi Kurun kirkonkylässä seurakuntatalossa, johon ajomatka hautausmaalta on puoli tuntia.

Pohjois-Kurun kyläkokouksessa 20. huhtikuuta saatiin kuulla katselmuksen järjestämisestä. Siihen päätettiin osallistua runsain joukoin.

Aurejärven kirkko on kirkkohallituksen asiakirjojen mukaan suojeltu 25. marraskuuta vuonna 2003. Tätä ei ole keskusteluissa tuotu esille. Ei myöskään ole annettu painoarvoa sille, että museoviraston luokituksen mukaan Aurejärven kirkko ja miljöö on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Anne-Maija Kivimäki

Taistelijan talo-palveluyhdistyksen sihteeri