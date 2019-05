Helmi peltojen keskellä

Kahvila-ravintola keskellä Ylöjärven Mutalan kylän peltoja ei ehkä kuulosta maailman helpoimmalta liikeidealta. Mutalan Helmi pärjää, koska sen tuntee asiakkaansa ja kuuntelee heidän toiveitaan.

Kesäaikaan Mutalan Helmen pihaan poikkeaa paljon satunnaisia kulkijoita vieressä kulkevalta kantatieltä 65. Silloin myös lähiseutujen lukuisat kesäasukkaat vilkastuttavat ravintolan arkea. Valtaosa vuodesta eletään kuitenkin paikallisten asukkaiden, työmatkaliikenteen ja kuorma-autoilijoiden kanssa. Tarkoitus on palvella kanta-asiakkaat hyvin, jotta he tulevat aina uudestaan.

– Lounas on meidän päätuotteemme, mutta asiakkaiden toivomuksesta meillä on silti pitkät aukioloajat. Arkisin alamme jo aamukuudelta tarjoilla aamiaista töihin menijöille, Mutalan Helmen liiketoiminnasta vastaava Kristiina Tahlo kertoo.

Ensimmäiset asiakkaat tulevat heti kuudelta aamupalalle, munkkikahville tai vaikka ostamaan evästä ja tupakkaa. Aamupalatohinan ohessa tehdään päivän lounasta.

Kotiruokaa ja sunnuntailounasta

Mutalan Helmen lounas on aina kotiruokaa, joka valmistetaan hyvin perinteisellä tyylillä ja asiakkaita kuunnellen. Asiakkaiden suosikkeja ovat muun muassa torstain hernekeitto sekä perjantain pizza. Kiertävällä listalla kokeillaan aina välillä jotain uuttakin, mutta savulohikeittoa on tarjolla joka päivä.

– Lohikeitto on jo vanha perinne, jonka takia tänne tullaan kauempaakin. Myös sunnuntailounaan kehutuin ruokalaji on kalaa eli uunilohi. Välillä järjestämme teemalounaita kuten tortilla- tai siipibuffan sekä tietenkin perinteiset äitienpäivän ja isänpäivän buffetit.

Pitkin päivää sekä lounasajan jälkeen listalta voi tilata burgereita, salaatteja, siipiä ja muita annoksia. Moni hakee töistä tullessaan valmiin ruoan kotona syötäväksi.

Koko kylä kohtaa iltamissa

Niin lounasravintola kuin onkin, Mutalan Helmellä on tärkeä rooli myös kyläläisten kohtaamispaikkana. Kerran kuukaudessa järjestetään ohjelmalliset iltamat, joihin paikalliset asukkaat ja kesällä mökkiläiset kokoontuvat viihtymään ja tapaamaan toisiaan livemusiikin, karaoken, stand up -komiikan tai muun teeman merkeissä.

– Iltamien ikähaarukka on todella laaja. Moni sellainen, joka ei muuten tykkää käydä baareissa, tulee iltamiin, koska täällä on mukava, kodinomainen tunnelma, vähän kuin kotisohvalla istuskelisi kylän ihmisten kanssa. Esiintyjät tuovat usein mukanaan omia fanejaan, mutta enimmäkseen iltamayleisö tulee tästä kymmenen kilometrin säteeltä. Ihmiset sanovat, että on kiva, kun ei tarvitse lähteä kauas, Kristiina Tahlo kertoo.

Iltamissa kuluu paitsi listalta tilattavia ruoka-annoksia myös juhlajuomia. Mietojen alkoholijuomien sekä limsojen, makeisten ja muiden herkkujen myynti myös mukaan on monelle kyläläiselle ja kesäasukkaalle tärkeä palvelu. Saunaoluen tai -siiderin perässä ei tarvitse lähteä Helmeä kauemmaksi.

Maalla suositaan paikallisia tuotteita. Myynnissä on oman kylän hunajaa ja suklaata, ja lähituotteita pyritään lisäämään ruokalistallekin.

– Käytämme Oinon kananmunia ja teemme yhteistyötä muun muassa paikallisen leipomon, lihantuottajan sekä ruokakauppiaan kanssa. Lisäämme paikallista yhteistyötä mielelläämme, kun sopivia tuotteita löytyy, Kristiina Tahlo lupaa.

Yhteistyö paikallisten tuottajien kanssa voi jatkossa tarkoittaa myös vaikkapa markkinatapahtumaa Mutalan Helmen pihalla, joka asfaltoitiin viime kesänä.

Kolmas kivijalka pitopalvelusta

Lounaan ja iltamien ohella ravintolatoiminnalla on kolmantena kivijalkana tilaus- ja pitopalvelu. Koska Mutalan Helmi halutaan aukioloaikoina pitää ravintolavieraiden käytössä, tilausruoat tarjoillaan usein asiakkaiden omissa tiloissa tai muissa juhlatiloissa. Ruoat voidaan myös toimittaa ilman tarjoiluja tai asiakas noutaa ne itse.

– Muihinkin tilaisuuksiin kuin juhliin tilataan valmiita ruokia. Teemme vaikka sämpylät aamiaispalaveriin tai lihakeiton talkooväelle, Tahlo vinkkaa.

Tulevista asiakassukupolvista pidetään huolta järjestämällä lapsille silloin tällöin oma disco tai muuta lasten ohjelmaa. Kaverisynttäreitäkin Mutalan Helmessä on pidetty.

Markkinointia kaikissa kanavissa

Jos jokin on syrjäseudulla ravintolan pitämisessä tärkeää niin markkinointi. On oltava esillä niin paikallislehdessä kuin sosiaalisessa mediassakin, että ihmiset osaavat tulla lounaalle silloin, kun tarjolla on heidän lempiruokaansa, ja iltamiin, kun ne pidetään.

– Etenkin some-markkinointi vie yllättävän paljon aikaa, eikä sitä voi tehdä täällä ravintolatyön ohessa. Ei tiskin takana voi räplätä kännykkää, vaikka kyse olisikin työasioista. Itse olen enimmän osan ajasta toimistolla, ja siellä voin rauhassa naputella myös somepäivityksiä, Kristiina Tahlo toteaa.

Hän kertoo, että vaikka ravintolatoiminnan ottaminen osaksi maanrakennus- ja kuljetusliikkeen toimintaa ei ole ollut helppoa, se on ollut yllättävänkin palkitsevaa.

– Kyllä täällä peltojen keskelläkin voi olla tyytyväinen ravintolayrittäjä, kun on 09näin hirveän ihanat ja kannustavat asiakkaat, henkilökunta ja taustatiimi! Asiakkailta tulevan palautteen perusteella on hyvä kehittää palveluita siihen suuntaan, mitä juuri täällä halutaan.