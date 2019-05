On kylmä marraskuun päivä ja maa on huurussa. Pysähdytäänpäs tähän.

Jos puhuttaisiin totta, se menisi enemmänkin näin; on lämmin marraskuun päivä ja ruoho näyttää vihreältä, linnut laulavat. Tähänkö sitä on tultu?

Luonto on aivan sekaisin, mutta silti omaa kulutusta ei ehdi pysähtyä ajattelemaan, kun on niin kiire huristella autolla ostamaan tavaroita, joita ei edes tarvitse. Maapallolla on viime vuoden aikana ollut paljon pahoja luonnonkatastrofeja, mutta tämähän ei voi millään liittyä siihen, että pelkästään suomalaisten kulutustottumuksilla tarvitsisimme 3,4 maapalloa.

Ilmastonmuutoksen ei kuuluisi olla yksi lasten ja nuorten huolenaiheista. Minun kuuluisi stressata kokeista, ei siitä, että kuinka monena talvena vielä sataa lunta. Tai ehdinkö vielä ihastella koralleja, ennen kuin niitäkin on jäljellä enää sadasosa aikaisemmasta.

Tulevatko omat lapsenlapseni lukemaan historiassa jääkarhuista, pingviineistä ja kaupungeista, jotka jäivät nousevan merenpinnan alle, vain koska oma mukavuudenhalu voitti järkipuheen?

En pyydä ketään lopettamaan yksityisautoilua, alkamaan vegaaniksi ja ostamaan tavaransa pelkästään kirpputorilta. Enhän itsekään tee niin.

Omia tottumuksiaan on vaikea muuttaa kerralla ja omasta mukavuudesta tinkiminen voi tuntua ärsyttävältä. Voi tuntua oudolta, että pitäisi maksaa 20 euroa ylimääräistä kestävästä ja ekologisesti tuotetusta tuotteesta, kun paljon halvemmalla saa melkein samanlaisen. On helppoa ajatella, etteivät minun tekoni vaikuta.

Omasta mielestäni ilmastonmuutos on surullinen asia, jota ei vieläkään oteta tarpeeksi vakavasti. Toivoisin, että myös eduskunnassa alettaisiin ihan oikeasti ajattelemaan näitä asioita. Suuret päätökset pitää tehdä nyt tai ei koskaan. Radikaalien muutosten tekeminen on hankalaa, mutta jos niitä lykätään liikaa, se kostautuu kymmenkertaisena.

Tämä ongelma on niin laaja, että siihen ei ole vain yhtä ratkaisua. Pyydän vain, että ensikerralla miettisit kaksi kertaa ennen kuin ostat uuden vaatteen tai kuljet lyhyen koulumatkan autolla, kun yhtä hyvin voisit vaikka pyöräillä.

Elsa Tabell

Ylöjärven Yhtenäiskoulu, 8C