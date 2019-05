Pitkään Tampereen maaseutumaisena naapurina pidetyn Ylöjärven ilme ehostuu kertaheitolla monta pykälää kaupunkimaisemmaksi, kun 13-kerroksinen Artturintorni ja Keijärvelle katselevat Kuruntien kerrostalot valmistuvat.

Suomalaiset rakastavat järvinäköaloja, mutta arvostavat keskellä kaupunkia sijaitsevan kerrostalon tarjoamaa asumisen helppoutta. Ylöjärvellä ristiriita on ratkaistu rakentamalla kaupungin keskustaan kerrostaloja, joiden ikkunoista aukeaa järvinäköala.

Korkeamman ja kaupunkimaisemman profiilin rakentamisen kärkenä komeilee uusi maamerkki, 13-kerroksinen Artturintorni. Yläkerrosten läpitalon huoneistoista on laajat näköalat niin Keijärvelle kuin Soppeenharjun metsiin.

– Osasta asuntoja on maisemia peräti neljään ilmansuuntaan, monesta kolmeen. Artturintornin erikoinen muoto tekee mahdolliseksi sen, että kaikilla on hienoja näköaloja. Tällaista maamerkkiä ja arkkitehtonisesti hienoa kohdetta on ollut mukava myydä, Artturintornia rakentavan YIT:n myyntipäällikkö Maarit Riihelä sanoo.

Sijainti, sijainti ja sijainti ratkaisee

Luontomaisemista huolimatta Artturintornissa ollaan mitä keskeisimmällä sijainnilla. Kävelyetäisyydeltä löytyvät terveyskeskus, apteekki, posti, pankki, ruokakauppa, päiväkoti ja koulu. Urheilutalo uimahalleineen on naapuritontilla.

Bussiliikenteen solmukohdan ja Vaasantien liittymän viereen noussut tornitalo ei voisi sijaita liikenteellisesti paremmassa paikassa. Autoilija pääsee kellarin autohallista sisäkautta rappukäytävään. Myyntipäällikkö kertoo, että tornitalon tulevissa asukkaissa onkin sekä autoilevia ihmisiä että niitä, jotka ovat jo luopuneet omasta autosta tai eivät sellaista haluakaan omistaa.

– Tornitalo on kiehtonut ostajia selvästi laajemmalla ikäskaalalla kuin samassa korttelissa sijaitseva Emminkammari. Ihan nuoria ensiasunnon ostajia joukossa ei ole, mutta se johtuu varmaan hintatasosta: arkkitehtonisesti mielenkiintoisen tornitalon neliöhinnat ovat luonnollisesti vähän tavallista korkeampia, Maarit Riihelä kertoo.

Asuntojen hinnat nousevat myös sitä mukaa, mitä korkeammalle kohotaan. Ehkä siitä syystä ylimmässä kerroksessakin on vielä tilaa, vaikka jo 80 prosenttia kaikkiaan 71 asunnosta on jo myyty.

– Ylimmässä kerroksessa, mistä on luonnollisesti kaikkien upeimmat näköalat, on vain kaksi asuntoa eli siellä ollaan kyllä kuin herran kukkarossa, Riihelä mainostaa.

Elo-syyskuussa valmistuvassa Artturissa on koteja alle 30-neliöisistä yksiöistä yli 100-neliöisiin neljän huoneen asuntoihin. Emminkammarin ja Artturin lisäksi Soppeensydän-kortteliin on kaavoitettu vielä Vileninkulma ja kaksikerroksinen Ullanraitti, joiden rakentamisen ajankohtaa ei ole päätetty. Valmiissa korttelissa asuu aikanaan lähes 500 ylöjärveläistä.

Ei huonoja näköaloja

Myös Räikänpuiston, kirkon ja kaupungintalon kainaloon niinikään elokuussa valmistuvan Vivacen asunnoista suurin osa on jo myyty. Ensimmäisenä menivät Keijärven puolen asunnot, joista on järvinäköala, mutta myös Kirkkopuistoon avautuvat asunnot ovat käyneet kaupaksi. Vivaceen valmistuu 52 asuntoa viiteen kerrokseen.

– Huonoa näköalaahan tästä talosta ei ole, Räikänhelman kerrostalojen rakentamisesta vastaavan Peabin yksikönjohtaja Matti Joensuu sanoo.

– Erityisesti isot ja keskikokoiset kodit eli väljät kolmiot ja neljän huoneen asunnot ovat kiinnostaneet ostajia.

Joensuu kertoo, että kuten etukäteen uumoiltiin, Vivacen tulevat asukkaat ovat keskimäärin vähän vanhempaa väkeä, mutta lapsiperheitäkin joukossa on. Asunnot ovat reilun kokoisia ja palvelut sekä liikenneyhteydet lähellä, joten Vivace kiinnostaa kaikenikäisiä vaivatonta liikkumista arvostavia ihmisiä. Sähköisesti avautuvat pääsisäänkäyntien ovet ja sisäpihan maanalainen pysäköintihalli helpottavat kulkemista entuudestaan.

Talojen alakertaan tulee liike- ja toimistotiloja ja sisäpihalle maanalainen pysäköintihalli.

Myös Räikänhelmassa kaikki mahdolliset palvelut ovat lähellä urheilupuistoa ja uimarantaa myöten ja liikenneyhteydet hyvät.

Laadukasta vuokra-asumista

Lokakuussa 2020 Räikänhelmaan valmistuu Vivacen sisartalo Moderato. Moderato on myyty kokonaisena Taaleri-rahastolle, joka laittaa asunnot vuokralle. Ylöjärvelle saadaan näin 55 kappaletta kauan kaivattuja laadukkaita vuokra-asuntoja keskustan parhaille paikoille.

Artturintornin, Vivacen ja Moderaton myötä kaupunkiin saadaan liki 200 uutta hissillistä kerrostaloasuntoa, joista on ollut pitkään pulaa. Vaikka Ylöjärvi on Tampereen kaupunkiseudun nuorekkain kunta, toki täälläkin on ikääntyvää väkeä, joka haluaa muuttaa esteettömään asuntoon keskustan palveluiden lähelle.

Väljissä porraskäytävissä, isoissa hisseissä ja tilavissa asunnoissa on helppo liikkua myös lastenrattaiden kanssa, joten samat talot viehättävät myös kerrostaloasumisesta pitäviä lapsiperheitä.

Soppeensydämen ja Räikänhelman jälkeen Ylöjärven keskustan tiivistyminen jatkuu pääkirjasto Leijan naapurissa Kultaniityllä. Siellä on kaavassa tilaa vielä parille, kolmelle kerrostalolle, jotka jatkavat kaupunkimaista profiilia Ylöjärven ydinkeskustan laitamille asti.