Järvenranta, viltti nurmikolla, grillimakkaran tuoksu, hyvää seuraa ja musiikkia… Siinä pettämätön resepti kesäiseen mökkiviikonloppuun – ja Mökkirokki-tapahtumaan.

Ylöjärven omien poikien eli Eppu Normaalin kunniaksi kaupungintalon aukiolle pystytetty Alamökki-teos inspiroi Ylöjäven kulttuuritoimen ja Rantajätkät ry:n työryhmää, joka suunnitteli kesäistä musiikkijuhlaa ylöjärveläisille. Kaupungin 150-vuotisfestarin nimeksi valikoitui lopulta Mökkirokki.

– Ideana on järjestää puistofestari, jonne tullaan piknik-eväiden ja oman viltin kanssa kuuntelemaan hyvää musiikkia ja viihtymään, Rantajätkät ry:n puheenjohtaja Kaitsu Manninen kertoo.

– Nimi viittaa leppoisaan mökkioleiluun. ”Hyggeily” on muodikasta ja kesällä erityisen ansaittua. Samalla nimi kutsuu myös kaikki kaupungissa mökkeilevät kesäylöjärveläiset mukaan viihtymään tapahtumassa, kulttuurisihteeri Minna Vallin jatkaa.

Vaikka kyse on nimenomaan Ylöjärven kaupungin merkkivuoden kunniaksi järjestetystä festivaalista, myös naapurikuntien rokkikansa on tervetullutta.

– Huhu kertoo, että Ylöjärvellä on aiemminkin käyty rock-juhlilla myös Tampereelta ja muilta naapuripaikkakunnilta, kulttuuri- ja markkinointituottaja Annastiina Airaksinen lisää viimeisinä vuosiaan varsin isoksi paisuneeseen Räikkärockiin viitaten.

Kaupungin 150-vuotisjuhlallisuuksien hengessä Mökkirokin ohjelma tarjoaa jokaiselle jotakin. Päivä alkaa Hevisauruksen keikalla, joka pistää paitsi pikkuväen myös vanhempien puntit vipattamaan – hyvin tehty rokki toimii kaikenikäisille, vaikka lavalla heiluukin Dinosauruksia.

Nuorison näkökulmasta tärkeimmät esiintyjät ovat arvatenkin paikallinen pop-lupaus Aliisa Syrjä bändeineen ja The Voice of Finlandissakin apuvalmentajana vieraillut Vilma Alina.

Osittain ylöjärveläistaustaisen Dear Victimsin Kiss-coverit uppoavat monenikäisiin kuulijoihin, ja ikoninen Dannykin elää ties kuinka monetta uutta tulemistaan. 1960-luvulta asti eli kuudella eri vuosikymmenellä keikkailut musiikkineuvos Ilkka Lipsanen teki talvella jo Viimeinen ilta Dannyn kanssa -jäähyväiskiertueen, mutta ei malta olla koko kesää poissa lavoilta.

Parikymmentä studiolevyä, satakunta singleä ja lukuisia kokoelmalevyjä julkaisseen Dannyn tuotannossa riittää hittejä monenlaiseen musiikkimakuun. Omien biisiensä lisäksi hän esittää nykyään keikoila myös Vain elämää -ohjelmasta tuttuja versioita muiden artistien hiteistä. Olipa ohjelmistossa sitten omia tai cover-kappaleita, yksi on varmaa: Danny vetää aina kunnon shown.

– Tiettävästi Danny ei ole aiemmin esiintynyt Ylöjärvellä. Nyt tämäkin puute korjataan, Kaitsu Manninen toteaa.2505

Eput kuuluvat mökkireissuihin

Sattumoisin niin Eppu Normaali kuin kesämökkeilykin ovat sydämen asioita ainakin melkein kaikille Mökkirokin esiintyjille. Oman bändinsä kanssa Mökkirokkiin tuleva Aliisa Syrjä on Epuille jopa sukuakin, kuten sukunimestä on helppo päätellä.

– Meillä ei ole kesämökkiä, mutta kotimme on järven rannalla, joten kesällä kotona on oikeastaan aina mökkipuitteet. Mökkihän on paikka, johon mennään heittämään aivot narikkaan ja rentoutumaan. Minusta on mahtava ajatus yhdistää mökkeilyn parhaat puolet hyvään musiikkiin, Aliisa Syrjä toteaa.

– Kovassa seurassa siellä ollaan, mutta odotan kyllä jo näitä festareita innolla.

Mökkirokin toinen nuori naispoppari, vastikään toisen levynsä julkaissut Vilma Alina on pesunkestävä hesalainen eikä ennen Elovainion Uutisten toimittajan soittoa edes tiennyt, että Eput ovat Ylöjärveltä. Uutisen kuultuaan hän on tulevasta keikasta todella innoissaan.

– Supersiistiä! Kun olin pieni, mökkireissuilla kuunneltiin aina Eppuja, sillä äitini on kova Eppu Normaali-fani. Itse olen aina ihaillut erityisesti Eppujen tekstejä, riimittely on heidän biiseissään ihan omaa luokkaansa, Vilma Alina hehkuttaa.

– Keikkapaikka järven rannalla kuulostaa myös tosi ihanalta. Jos siellä on vielä vähän jotain savun tai grillin tuoksua, niin pääsen kyllä mökkitunnelmaan.

Kuten Dannylle myös Vilma Alinalle Mökkirock on ensimmäinen kerta, kun hän nousee lavalle Ylöjävellä. Muuten Vilma Alinakin on jo ehtinyt kiertää Suomea ristiin rastiin bändin kanssa ja akustisilla keikoilla. Kotimaa on tullut tutuksi vähän erilaisesta perspektiivistä.

– Keikoilla huomaa, että suomalaiset ovat eri paikoissa vähän erilaisia. Jossain esimerkiksi tanssitaan hurjasti koko keikan ajan, kun taas toisessa paikassa seistään ihan paikallaan kuuntelemassa ihan samaa musaa, Vilma Alina kertoo.

Ylöjärvi ei lähde miehestä

Hevihenkisen Dear Victimsin juuret ovat ainakin osittain tukevasti ylöjärveläisessä maaperässä ja kesämökeillä. Kitaristi-laulaja Jari Taunimaa on juuri muuttanut Ylöjärveltä Helsinkiin, mutta uskoo, että vaikka mies voi lähteä Ylöjärveltä, Ylöjärvi ei lähde miehestä.

– Mökkirokki ja erityisesti sen nimikytkös suuresti diggailemaani Eppu Normaaliin on todella kova juttu. On mahtavaa päästä taas soittamaan rokkia Räikällä tällaisessa seurassa, Taunimaa iloitsee.

– Meillä on mökki Ylisellä, ja siellä tulee oltua perheen kanssa kesäisin paljon. Soitan rumpuja myös pääosin ulkomailla keikkailevassa Manzanassa, ja mökkeily on hyvää vastapainoa kiertämiselle, Dear Victimsin toinen ylöjärveläismuusikko Tomi Ylönen toteaa.

– Mökille on aina mahtava palata esimerkiksi keikalta kesäyön hiljaisuuteen, toinen laulava kitaristi Petro Tuomainen tunnelmoi.