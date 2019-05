Kaikilla on jotain annettavaa

Vaaleissa noin yksi kymmenestä ehdokkaasta pääsi Arkadianmäelle, päättäjien pöytiin. Useat ehdokkaat, kuten minäkin, ovat kuulleet, kuinka joku kertoo lohduttaakseen äänestäneensä heitä, rannalle jäänyttä.

Aikaa ja euroja kului, vain valitut pääsivät tuulettamaan. Mitä jäi hävinneille käteen? Jotkut ovat masentuneita, allapäin.

Tätä se elämä on, yhtä kypsyyskoetta. Mikä lääkkeeksi, kun joku on masentunut?

Hyvinvoinnin notkuvista pöydistä nauttineita nuoriakin tapaa huolestuttavan paljon masentuneina. On kiusaamista, näköalattomuutta, ystävän puutetta, hiljaisia, allapäin koiraansa taluttavia.

Isoisäni oli alkoholisoitunut. Laskuhumalassa hän yritti luetella, mitä hyvää hän oli joskus tehnyt – ja löysi yhden, oli ostanut nuorena siskolleen polkupyörän!

Paras lääke masennukseen onkin hyvän tekeminen jollekin, joka päivä. Kun päättää tehdä aamulla yhdenkin hyvän teon ja miettii, oikealla asenteella, mitä se voisi olla – ja tekeekin sen – silloin ei olla illalla masentuneita. Pidetään päiväkirjaa tästä ja nähdään, että tämä toimii.

Tuomo Isokangas