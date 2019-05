Lämmin huhtikuu on saanut luonnon heräämään tavallista aikaisemmin. Luontokappaleiden keväistä puuhastelua olisi mukava seurailla penkeillä istuen, vaan kun ei ole, missä istuskella.

Puistoporukalle niiden siirto varastosta kesäpaikoille on kaiketi ohjelmoitu kalenterin mukaan.

Jääkiekkokaukalot on kyllä vaihdettu jalka- ja pesäpalloilijoiden käyttöön jo ajat sitten.

Me ikäihmiset joudamme kai oottamaan. Olen aikaisemminkin puistoporukalle rutissut tästä penkkien

viipymisestä mutta turhaan.

Jospa te tämän jutun lukijat alkaisitte porukalla painostamaan puistoväkeä. Joukkovoima on ennenkin tehonnut.

Esko Morikka

ruttuvaari