Ylöjärven ensimmäinen kauppakeskus Elo juhli huhtikuun alussa näyttävästi 10-vuotissyntymäpäiviään. Teini-ikäinen Elo satsaa yhä enemmän elämyksellisyyteen.

Kauppakeskus Elosta on alusta lähtien rakennettu ylöjärveläisten toista olohuonetta ja kohtaamispaikkaa. Jatkossa asiakkaiden Elossa viettämää aikaa halutaan pidentää entisestään tarjoamalla yhä uusia elämyksiä. Kauppakeskuspäällikkö visioi Eloon enemmän elämyksellisyyttä lisääviä viihde- ja ravintolapalveluja.

– Mikään uusi toimiala ei ole ihan mahdoton ajatus, kun kilpaillaan ihmisten vapaa-ajasta. Pääasia on, että kävijät haluavat viettää täällä aikaa: mitä paremmin ja pidempään he viihtyvät, sitä enemmän he käyttävät rahaa ja yrittäjät ovat tyytyväisiä, kauppakeskuspäällikkö Timo Matinlompolo summaa yhtälön.

– Erityisesti toivon, että tänne saataisiin joku yksityinen lääkäri- ja hammaslääkärikeskus. Terveyskioski meillä on jo ollutkin ihan alusta asti. Muutkin julkiset palvelupisteet ja hyvinvointipalvelut olisivat tervetulleita.

Elämyksellisyyden ohella kauppakeskuspäällikkö haluaa edelleen pitää huolta siitä, että Elon ilme uudistuu aina välillä, yleisilme pysyy raikkaana ja ihmisille on tiloja, joissa istua, viivähtää ja viihtyä.

Houkutteleviin tiloihin tarvitaan myös sisältöjä. Elossa onkin joka kuukausi yksi, usein kaksikin tapahtumaa, joita järjestetään yhdessä ylöjärveläisten yhdistysten ja yritysten kanssa. Lions Clubin kevätmarkkinat, seniorien tapahtumat, työpaikkatori, konsertit ja tubettajien esiintymiset saavat ihmiset liikkeelle.

– Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen kanssa tehdyn kevätkirppiksen aikana meillä oli 7 500 kävijää, mikä on pari tuhatta enemmän kuin tavallisena lauantaina, Matinlompolo kertoo.

Vaikeasta alusta vakaaseen kasvuun

Kauppakeskuspäällikölle Elo on vähän kuin oma lapsi. Hän on ollut mukana saattamassa projektia alulle ja on edelleen vahvasti motivoitunut luotsamaan ylöjärveläisten ostosparatiisia tulevaisuuteen.

Syntyessään kauppakeskus Elo oli vastaus ylöjärveläisten pitkäaikaisiin, hartaisiin toiveisiin saada omalle paikkakunnalle erikoisliikkeitä ja kaupunkilaisille yhteistä olohuonetilaa. Kovista odotuksista huolimatta alku oli kaikkea muuta kuin ruusuinen.

– Siirryin kiinteistösijoitusyhtiö Spondan palvelukseen ja tämän kauppakeskusprojektin vetäjäksi syyskuun alussa 2008. Kaksi viikkoa sen jälkeen eräs amerikkalainen investointipankki nimeltä Lehman Brothers ilmoitti hakeutuvansa yrityssaneeraukseen, mistä alkoi maailmanlaajuinen taantuma. Sen laineet löivät Ylöjärvellekin, ja kun kauppakeskus Elo seuravaassa toukokuussa avattiin, kuluttajat olivat todella varovaisia hankinnoissaan. Kyllä se oli varsin haastava tilanne alkaa kehittää kauppakeskusta, Timo Matinlompolo muistelee.

Matinlompolo kuvaa kulunutta aikaa ammatillisesti loistavaksi korkeakouluksi, jossa paineensietokyky on kasvanut huippuunsa. Tämä mies ei enää ihan pienestä hätkähdä.

Kuluttajien usko omaan talouteensa palautui aikanaan, mutta toinen haaste eli verkkokaupat tulivat jäädäkseen. Niidenkin kanssa on opittu elämään. On todettu, että edelleen moni arvostaa hyvää henkilökohtaista palvelua ja tuotteen koskettamista tai kokeilemista.

– Meidän asiakaskuntamme arvostaa hyvää palvelua ja hinta-laatusuhdetta, joita verkkokauppa ei aina pysty tarjoamaan.

Vaihtuvuus kuuluu asiaan

Vuosien varrella myymälöitä on tullut ja mennyt. Siitä huolimatta kauppakeskuspäällikkö pystyy luettelemaan 15 alkuperäistä yritystä, jotka ovat edelleen Elossa: Misteli, Dressmann, Kappahl, NT-box, Citymarket, Lindex, Tammer-Kulta, Specsavers, New Hairstore, Linkosuo, Instru, Marimekko, Kotipizza, Pancho Villa ja terveyskioski toimivat edelleen alkuperäisillä sijoillaan.

– Tietty vaihtuvuus kuuluu tällaisessa paikassa asiaan ja mahdollistaa jatkuvan uusiutumisen, Timo Matinlompolo huomauttaa.

– Tällä hetkellä kaipaisin Eloon vielä paria ravintolaa. Meiltä puuttuu esimerkiksi kotiruokaa tarjoava lounaspaikka ja iltaravintola. Päivittäisostoksista päättävät usein naiset, joten joku äijäparkki kuten autokauppa sopisi tänne myös hyvin. Alkoa Eloon toivotaan edelleen, mutta se ei ole meidän käsissämme.

Kauppakeskuksen kehittämisessä tärkeää on kuunnella asiakkaita. Esimerkiksi sähköautojen latauspiste laitettiin asiakkaiden pyynnöstä.

Tampereen kaaos sataa Elon laariin

Kymmenessä vuodessa ylöjärveläiset ovat oppineet tekemään ostoksia kotikunnassa ja kauppakeskus Elon ympärille kasvaneessa liikekeskustassa. Veroeurot pysyvät kaupungissa, ja teini-ikää lähestyvälle Elolle uskaltaa ennustaa hyviä nuoruusvuosia.

– Uskon, että Elon huippuvuodet ovat vasta edessä. Koko Elovainion alue kasvaa edelleen niin voimakkaasti, että seuraavat kolme, neljä vuotta tulevat olemaan Elossa vilkkaita. Myös Tampereen keskustan liikenneongelmat näkyvät kävijämäärissä ja satavat Elon laariin. Tänne on edelleen helppo tulla autolla, Elon kauppakeskuspäällikkö Timo Matinlompolo muistuttaa.