Puutavarakauppiaat viettävät yrittäjyytensä hopeahäitä

Yrittäjäpariskunta Sirpa ja Tapio Outinen elää puusta. Erikoiskauppiaat valmistautuvat parhaillaan puutavarakumppanuutensa hopeahäihin. Parivaljakon luottamus ja usko puun tenhoon rakentamisessa, sisustamisessa, vihertöissä, puutarha-, parveke- ja terassikalusteissa sekä laitureissa on kirkossa kuulutettu. Suomalainen on naimisissa puun ja metsän kanssa.

25-vuotias Puutoimi Tapio Outinen tekee kunniaa vihreälle kullalle.

Tapio Outinen saattaa vaikka halata vanhaa, viisasta ja paljon nähnyttä puuta, kun sellainen hänen kohdalleen lenkkipolulla tai luontoretkellä osuu. Mies viihtyy vapaa-aikanaan niin Bemarinsa selässä, mökillä Kurussa kuin Seitsemisen kansallispuiston korvissa.

Sirpa ja Tapio Outinen isännöivät modernia puutavarataloa, josta oitis avauduttuaan vuonna 2009 tuli toimialan esikuva.

– Olemme taivaltaneet puutavarakauppiaina pitkän ja antoisan matkan perinteisestä lautatarhasta tuotemaailmojen keitaaseen, he ihastelevat.

Kauppiasta hänen työhuoneessaan inspiroivat öljyvärimaalaukset, joiden aiheet käsittelevät tukinuittoa, puutavarankuljetusta hevospelissä ja kullan huuhtomista. Teokset muistuttavat Suomen eläneen kautta aikojen vihreästä kullasta.

Ammattilaisten kanssa savotassa

Puutavarakauppiaat Sirpa ja Tapio Outinen sanovat puutavaratalon olevan todellinen savotta, jonka arjen pyörittäminen vaatii erikoiskaupan suurta asiantuntemusta. Henkilökunnan puu-uskon on oltava luja, jotta kohdalle sattuvat karikot pystytään turvallisesti kiertämään.

– Työntekijämme ovat pitkän linjan huippuammattilaisia, joilta vastaus puuasioihin löytyy kuin apteekin hyllyltä. Jos asiakas kysyy vaikka montereynmäntyä, niin sellainen pohjoisamerikkalainen puulaji löytyy valikoimistamme. Tutummin puulaji on radiata.

Outisten mukaan puutavaran sortimentin laajuus ja runsaus tekevät toimialasta jännittävän ja kiehtovan. Tällä hetkellä uusinta uutta on bling-bling-paneelit.

– Myös asiakkaiden asiantuntemus on huipussaan. Rakentajat ja sisustajat tietävät, minkälaisia materiaaleja he haluavat.

Outisten mukaan puutavarakauppiaiden on elettävä ajassa, tunnistettava trendit ja aistittava hittituotteet. Sellainen voi syntyä mistä vaan oivalluksesta.

Outiset näyttävät paneeli- ja listakavalkadeja. Konkarikauppiaat sanovat suoraan, etteivät he uransa alkumetreillä olisi edes voineet aavistaa, miten 2020-luvulla vain taivas on kattona eri tuoteryhmissä.

– Omakotitalon rakentajat suosivat nyt aikaisempaa pienempiä taloja. Puu on kuitenkin tärkeässä osassa pytinkiä pystytettäessä.

Kevät koittaa ja ihmiset alkavat ehostaa nurkkiaan. Outiset ihastelevat ihmisten paloa pihafiilistelyyn. Patioista ja grillikatoksista tykötarpeineen on tullut oikeasti ihmisten suviolohuoneita. Moni haluaa rakentaa omakotitalolleen pienen saunan tai jonkin viihtyisän kesähuoneen.

– Yhdestä asiasta olemme erittäin kiitollisia. Suomessa on monta aivan kansainvälisesti noteerattavaa valmistajaa, jotka uudistavat ja monipuolistavat sortimenttiaan liki vuodenaikojen mukaan. Kotimaisuusaste on vahva.

Nostalgisia muistoja

Aikamme kauppakeitaiden on viihdytettävä asiakkaita. Niiden on tarjottava aktiviteettejä ja elämyksellisyyttä. Näihin haasteisiin Outisetkin ovat tottuneet vastaamaan kehittäessään liiketoimintaansa.

Outisten vanhat uskolliset asiakkaat muistelevat mielellään vanhan Kuruntien varressa toiminutta ikimuistoista lautatarhaa, jolta he noutivat lankkunsa, parrunsa, listansa sekä paneelinsa.

Sirpa ja Tapio Outinen tunnistavat, että heidän puutavarakauppiasuransa on kuva yhteiskuntamme muutoksesta. Ihmisten suunta on ollut jo pitkän aikaa maaseudulta kaupunkeihin.

– Suomalaiset ovat totutusti olleet omakotitaloasujia. Jokaisen itseään kunnioittavan ihmisen unelmana on ollut punainen tupa ja perunamaa. Nostalginen haave ei ole nykyään läheskään kaikkien suomalaisten onnellisuuslistalla.

– Mutta suomalainen rakastaa puuta. Onpa koti haja-asutusalueella tai kaupungissa, siellä on oltava muodossa tai toisessa puuta.

Outiset korostavan vanhanaikaisen lautatarhan antaneen kestävän perustan heidän yrittäjyydelleen ja uralleen.

– Ulkona tarvoimme läpi tuulen ja tuiskunkin, mutta rönttäkelit eivät elämäämme pilanneet.

Virtaa ja vauhtia riittää

Maailma muuttuu historiallisella nopeudella ja laajuudella.

Tapio Outinen tietää Suomen ja suomalaisten säilyttävän tiukan maauskonsa. Olemme metsäläiskansa ja sellaisena pysymme jatkossakin – ilmaisun myönteisessä mielessä.

Sirpa ja Tapio Outinen sanovat, että heissä riittää virtaa vastata tulevaisuuden haasteisiin. Yrittäjien on oltava vauhdikkaitakin, jotta he pysyvät ajanreen jalaksilla.

– Meistä kumpaisestakin on kuoriutunut matkan varrella ihmeellisiä taitoja. Puutavaratalon pyörittäminen edellyttää hyvää suunnittelua ja tehokasta markkinointia. Henkilökunnasta on huolehdittava. Logistiikan on toimittava. Varastojen on oltava kunnossa. Tavaran on vaihdettava omistajaa.

Outiset modernisoivat parhaillaan toimialan lippulaivaksi kohonnutta puutavarataloaan. Heidän mielestään rakennus on kestänyt kiitettävästi aikaa. Uudistukset ja muutokset tekevät myymälästä ja varastosta aikaisempaakin tunnelmalliset. Rakennus-, remontti- ja sisustuskärpäsen puraisemat asiakkaat voivat tehdä hyppäyksiä erilaisiin maailmoihin.

Tapio Outinen korostaa, että suomalainen suhtautuu erityisellä pieteetillä saunaan. Se, että sauna on maailman paras paikka, on helppo uskoa ylöjärveläisyrittäjien puutavaratalossa.

Outisetkin istahtavat esimerkkisaunojen lauteille pohtimaan maailmanmenoa ja pitämään aivoriihtä.

Tiimi siviilissä ja töissä

Kerran aviopari, aina aviopari.

Sirpa ja Tapio Outinen kokevat yhdessä tekemisen olevan heidän juttunsa.

– Varmasti isot hankkeet ovat kokeilleet meidän molempien rahkeita ja rajoja. Olemme oivaltaneet, että olemme monissa liemissä keitetyt ja siten kypsät mitä yllätyksellisimpiin haasteisiin.

– Olemme kumpainenkin juurevia yrittäjäpersoonia. Haluamme heittäytyä ja saavuttaa tavoitteita. Soudamme samassa veneessä yhdessä sopimaamme satamaan.

Outiset reippailevat puutavaratalonsa pitkiä käytäviä. Järjestyksessä olevaa myymälää ja varastoa silmäillessään he tuntevat iloa siitä, että työ on kantanut hedelmää.

– Tunne, että on saanut jotakin aikaiseksi, on palkitseva.

Sirpa Outisen mukaan arjen pyörittäminen heittää makoisia pähkinöitä purtaviksi.

– Iso kuva toimialasta rakentuu poimimalla tiedon sirpaleita lukuisista virroista.

– Esimerkiksi yrityksen taloushallinnon pyörittäminen on oma maailmansa, jossa on oltava perillä laajasta lakiviidakosta ja siellä tapahtuvasta säännösten ja pykälien elämästä.

Naiset ovat aktiivisia

Rakentamisen, peruskorjauksen ja sisustamisen maailman kehittyminen on nostanut naisnäkökulman parrasvaloihin.

Asuntomessut ovat keskeisessä roolissa ihmisten innostamisessa niin rakentamiseen, saneeraukseen kuin sisustamiseenkin. Habitare-messujen jälkeen on odotettavissa ryntäys.

– Asiakaskäyttäytyminen on muuttunut selvästi siihen suuntaan, että hankinnoilla ollaan yhdessä, mutta naiset sanovat viimeisen sanan, Sirpa ja Tapio Outinen kertovat.

Heidän mukaansa suomalaisista on varttunut todellisia sisustamisen eksperttejä.

– Yrityksemme alkuvuosina kävimme asiakkaiden kanssa valitsemassa sisustuslistoja vetoisissa, huonosti valaistuissa hallitiloissa ja puutavaraa ressun alta taapeleista. Nykyään me silmäilemme kauniisti hyvässä järjestyksessä olevia vaihtoehtorivejä lämminhenkisessä valaistuksessa ja kodinomaisessa ympäristössä.

Puutavaratalon kestävärakenteiset hyllyt kantavat näyttäviä tavaraeriä. Kauppiaat sanovat, että asiakkaiden on saatava haluamansa ja tarvitsemansa tuotteet heti.

Antoisaa puuoppia

Kierros puutavaratalossa on antoisa oppitunti kelle tahansa, joka haluaa perehtyä eri puulajeihin ja niistä jalostettuihin tuotteisiin.

Kuusi ja mänty pitävät ajasta aikaan pintansa. Suomalaisille rakas koivu elää aaltoliikettä olleen jälleen aallon harjalla.

Toki puuta tuodaankin Suomeen. Tervaleppä ja haapa tuodaan meille Liettuasta, Valko-Venäjältä ja Venäjältä. Trendipuu mangolia saapuu Etelä-Amerikasta. Tammi on aina puiden aatelia. Juha Vainio on laulanut saarnin metsäkansan sydämiin.

Sirpa ja Tapio Outinen teroittavat suomalaisten innovatiivisuuden konkretisoituvan nimenomaan puutuotteiden äärettömässä monipuolisuudessa.

– Suomen kansantalouden yksi tukipilari onkin rakennus-, remontti- ja sisustusartikkelit.

Meissä jokaisessa voi asua pieni remonttireiska. Outisten mukaan puutuotteiden jalostus on edennyt niin pitkälle, että näppäräkätinen puuhaihminen voi noutaa täysin käyttövalmiit materiaalit.

– Puulla on rauhoittava vaikutus. Tämän oivaltaminen pitää meidät suomalaiset suomalaisina, Outiset kiteyttävät.

Merkityksellistä työtä

Tapio Outinen arvostaa suomalaista puuteollisuutta ja puuosaamista.

Ylöjärveläinen yrittäjä on todellisella puualan näköalapaikalla Puuinfon hallituksessa.

– Esimerkiksi tutkimus- ja jalostustoimintamme on huippua koko maailmassa.

Puutavarakauppiaat kuuntelevat tarkalla korvalla myös ilmastonmuutosuutisia.

– Onneksi puurakentaminen on vihdoinkin maassamme kovassa nosteessa. Esimerkiksi puukerrostalot valtaavat alaa. Puu on erittäin suosittu myös päiväkodeissa ja kouluissa.