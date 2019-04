Raitiotielle kyllä, Teivon asuinalue eteenpäin ja valtatie 3:n varret käyttöön

Ylöjärvi aikoo saada jatkossakin osansa Tampereen kaupunkiseudun kasvusta. Ylöjärveläiset haluavat raitiotien. Teivon ravikeskuksen paikalle sijoittuvan modernin asuinalueen suunnittelu etenee. Kolmostien varrella olevien paraatipaikkojen, kuten Mäkkylän peltojen, hyödyntäminen on ajankohtaista. Kasvupaikkakunnan ohjaksissa olevien kaupunginjohtaja Jarkko Sorvannon ja kunnallisen elinkeinoyhtiön toimitusjohtajan Timo Isolähteenmäen käsissä on tukku valttikortteja, joiden turvin Ylöjärvi houkuttelee niin uusia asukkaita kuin yrittäjiäkin. Tehokaksikon motto on: ”Ylöjärvi on ykkönen”.

Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki ihastelevat kasvukaupungin uutta maamerkkiä valtatie 3:n varrella Teivo II -yritysalueella. Kosmetiikkavalmistaja SIM Finland Oy:n mustanpuhuva toimitalo havahduttaa uljaudellaan kaikki ohikulkijat.

Sorvannon ja Isolähteenmäen mielestä SIM Finlandin mittava hanke symbolisoi piiruntarkasti Ylöjärven edistymistä vetovoimaisena yrittäjyys- ja elinkeinokuntana.

– Luovutimme viime vuoden aikana hulppeat 14 yritystonttia, Isolähteenmäki sanoo.

– Tänä vuonna tahti jatkuu yhtä vilkkaana kuin viime vuonna.

Ylöjärven yrityspuistot ovat keskeisillä paikoilla Ylöjärvi-Helsinki-moottoritien varrella Kolmenkulmassa ja kantatie 65:n äärellä Siltatien alueella.

Kolmenkulma on eritoten isojen yrityksien mieleen. Koko ajan laajeneva Siltatien alue rakentuu pienten ja keskisuurten yritysten sekä mikroyritysten valtakunnallisestikin ainutlaatuisena keskittymänä.

Isolähteenmäki korostaa Ylöjärven yrittäjäkannan olevan jo reippaasti 2 500 yrityksen paremmalla puolella.

– Vuonna 2018 uusia yrityksiä perustettiin jo toisena vuonna peräkkäin yli 200. Tahti on valtakunnallisesti tähtitieteellinen, hän luonnehtii.

Isolähteenmäki ja Sorvanto painottavat Ylöjärven elinkeino- ja yrityspolitiikan houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta.

– Pirkanmaan Yrittäjien Ylöjärvelle vuonna 2018 antama maakunnan yrittäjyys- ja elinkeinokuntapalkinto sekä kärkisijat niin kotimaakunnan kuin koko Suomen kuntien imagotutkimuksessa kuin elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyssä kantautuvat hyvinä kelloina läpi Suomen. Teemme taukoamatta Ylöjärveä tutuksi potentiaalisille tulijoille, parivaljakko kertoo.

Sorvanto ja Isolähteenmäki odottavat todellista tulijoiden tsunamia, kun Ylöjärvi avaa Teivo III -yritysalueen.

– Tontit ovat todella hotteja, he tietävät.

Hyvät uutiset voimistavat kiinnostusta

Kaupungintalon ilmapuntarit lupaavat Ylöjärvelle suotuisaa tulevaisuutta.

– Meillä on energistä pörinää, Jarkko Sorvanto luonnehtii.

Kaupunginjohtajan mukaan niin uutta asuin- kuin yrityspaikkakuntaa valitsevat ihmiset selvittävät aiempaa tarkemmin mahdollisen sijoituskaupungin taloudellisen tilan. Terve kuntatalous mahdollistaa investoinnit eri palveluihin, kuten päivähoitoon, koulutukseen, terveydenhoitoon ja maanjalostamiseen.

– Ylöjärven kaupungin talouden viime vuoden tulos oli vahvasti ylijäämäinen. Olimme omassa luokassamme koko Tampereen kaupunkiseudulla, Sorvanto kristallisoi.

– Odotamme, että Ylöjärvi tekee tänäkin vuonna vahvan tuloksen, vaikka talouden taivaalle on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ilmestynyt joitakin tummia pilviä, hän ounastelee.

– On luonnollista, että negatiivisessa tappiokierteessä olevat kunnat joutuvat ennemmin tai myöhemmin tekemään sopeutuksia esimerkiksi leikkauksin.

– Vahvan talouden kunta päättää suuntansa itse. Investointeihin myönteisesti vastaava kunta on kiinnostava. Muun muassa lapsiperheet voivat luottaa siihen, että päivähoito- ja koulupalvelut ovat hyvää tasoa.

Sorvannon mukaan Ylöjärven keskusta-alueen tiivistämisrakentaminen on käynnistynyt mahtavasti.

– Ydinkeskustaamme nousee hyvin kiinnostavia ja houkuttavia uusia kortteleita kerrostaloineen. Peab käynnistää jo toisen suurhankkeen Kirkonseudun ytimessä.

Sorvanto muistuttaa Ylöjärven tarjoavan asukkaille kaikki mahdolliset asumisen muodot.

Raitiotietä viedään eteenpäin

Ylöjärvi haluaa raitiotieyhteytensä.

– On välttämätöntä, että olemme mukana raitiotiehankkeessa. Se kirkastaa myönteisesti suhdettamme tulevaisuuteen. Ylöjärvestä piirtyy vastuullinen ja dynaaminen kuva, Jarkko Sorvanto näkee

– Elinvoima- ja kasvunäkökulmat puhuvat voimakkaasti sen puolesta, että raitiotiekelkassa on syytä olla lujasti mukana.

Sorvannon mukaan raitiotie syventää myös Ylöjärven suhdetta Tampereeseen keskuskaupunkina.

– Tampere kilpailuttaa parhaillaan konsulttityötä, jossa muun muassa Ylöjärvelle ulottuvaa raitiotietä pohjustetaan. Yleissuunnitelma olisi nykytiedon valossa oltava kaupunginvaltuustossamme vuoden 2020 syksyllä.

Sorvanto teroittaa asuntorakentajien investoivan tulevaisuudessa etenkin raitiotien vaikutusalueella oleville seuduille.

– Myös sijoittumispaikkaa hakevat yritykset seuraavat tarkasti isoja liikenneratkaisuja. Toimivien liikenneyhteyksien varsilla olevat yritykset saavat työntekijöitä.

Sorvannon mukaan raitiotien puolesta puhuu väkevästi sekin, että ihmisten liikkumistottumukset uudistuvat. Ilmastoratkaisuja arvostavat nuoret valitsevat arkiliikkumiseen mieluummin julkisen kulkuneuvon kuin oman auton.

Teivon

asuinalue

etenee

Tulevaisuudessa Tampereen Ravirata Oy:n ravikeskus on Kolmenkulmassa.

Timo Isolähteenmäki ja Jarkko Sorvanto tietävät Teivon asuinalueen kypsyttelyn vaativan oman aikansa.

– Ylöjärvi ja Tampere ovat tehneet Teivon alueen kehittämisestä aiesopimuksen. Se sinetöidään Tampereen kaupunginhallituksessa vielä toukokuussa. Teivon alueen uuskäytöstä sopiminen on Tampereen ja Ylöjärven aidon yhteistyön todellinen näyte, Sorvanto ja Isolähteenmäki ylistävät.

– Teivon asuinalue on keskeisessä roolissa raitiotiehankettakin silmällä pitäen.

Ylöjärven kaupunki käynnistää pikkuhiljaa yleiskaavoituksen edellyttämät selvitykset Teivon alueesta.

– Lähtölaukaus on ammuttu. Teivo jos mikä on koko Tampereen kaupunkiseudulla tulevaisuuden pelipaikka, he hehkuttavat.

Uutta ajattelua asuntorakentamiseen

Ylöjärvi satsaa keskustansa kehittämiseen. Suurennuslasin alla on laaja alue kaupungintalosta Ylöjärven ja Tampereen kuntarajalle saakka.

Jarkko Sorvannon ja Timo Isolähteenmäen mukaan Ylöjärvi erottuu jo lähitulevaisuudessa asuinvaihtoehtojen mahdollistajana uniikisti koko valtakunnassa.

– Niin asukkaat kuin asuntojen rakentajat kaipaavat uudenlaisia ratkaisuja. Me olemme ottaneet kopin ja mahdollistamme 2020-luvun ratkaisut, he lupaavat.

Sorvannon ja Isolähteenmäen mukaan Ylöjärvi on laittanut yritysvetovoimansa huippukuntoon. Nyt on vuorossa asumisen buustaaminen.

– Kuntien välinen kilpailu asukkaista kiristyy kovasti koko ajan. Ylöjärvi haluaa pitää tiukasti kiinni vetovoimaisen asuinkaupungin maineesta ja vetovoimasta.

Sorvanto ja Isolähteenmäki paljastavat Ylöjärven valjastavan käyttöönsä yhtiömuotoisen asuintonttien kehittämismallin. He puhuvat aluerakentamisesta, jossa kaupunki rakentajien kumppanina mahdollistaa uuden vuosisadan asuinalueita.

– Tahdomme kehittää täysin uusia vuoropuhelutekniikoita rakennusliikkeiden suuntaan.

– Kun 33 000 asukkaan Ylöjärven väestö kasvaa riittävästi vuosittain, kaikki palvelut kehittyvät. Meillä on hyvä työpaikkaomavaraisuus, mutta sitäkin on vahvistettava. Omassa kunnassa on oltava hyvät yksityiset ja julkiset palvelut. Tärkeässä keskiössä ovat kaupan palvelut.

– Satsaamme kaupunkimme toimintaan siten, että uudet asukkaat tunnistavat dynaamisuutemme, ketteryytemme ja huomioivan tulokulman. Tavoitteemme on olla houkutteleva ja viihtyisä asuinkaupunki.

Sorvanto ja Isolähteenmäki korostavat, ettei eteenpäin pyrkivä kaupunki voi tuudittautua siihen, että tietty osa kaupunkiseudulle muuttavista tulijoista valitsee automaattisesti Ylöjärven.

– Olin hiljan tutustumassa Tanskan pääkaupunkiin Kööpenhaminaan, jossa asumista on tarkasteltu ja uudistettu erittäin innovatiivisella tavalla. Nyt siellä on tunnistettavissa, miten rohkeat ratkaisut palkitaan. Kaupunki vetää asukkaita ennätystahtiin. Huomionarvoista on, että esimerkiksi liikenneratkaisut on tehty ennen kuin asuinalueita on alettu rakentaa. Ympäristöystävällisyys on Kööpenhaminassa iso nimittäjä: kaupunki aikoo olla hiilineutraali jo kuuden vuoden kuluttua, Sorvanto kertoo.