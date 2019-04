Lähteekö nälkäsi näkkärillä?

Tykkäätkö kouluruuasta? Kumiperunat, kuutiokalat…

Oppilaiden keskuudessa hyvin paljon puhuttu aihe on kouluruoka. Kouluruuan tulisi olla ravitsevaa ja monipuolista, jotta lapset ja nuoret jaksaisivat opiskella. Väitän, ettei ruokalassa monen nuoren lautanen näytä lautasmallilta, ja siihen on syynsä.

Kouluruoka ei ole laadukkaimmasta päästä. Vihannekset eivät usein ole tuoreita, broilerikastikkeessakin on enemmän kastiketta, kuin itse broileria. Tämä ei kuitenkaan ole suurin ongelma.

Ruoka on välillä hyvää, mutta alakoulun ruokailun jälkeen yläkoululaisilla saattaa olla joskus ruoka vähissä. On ruokia joista oppilaat pitävät enemmän, kuin muista ruuista. Niinä päivinä, kun tällaista ruokaa on, saattaa ruoka käydä vähiin.

Yhtenä päivänä oli keitettyjä kasviksia. Kun tulin ruokalaan, kasviksia oli enää niukasti. Sain otettua muutaman kukkakaalipalan ja istuuduin pöytään odottamaan, että niitä tuotaisiin lisää. Jonkin ajan kuluttua keittäjä toi lisää, mutta pelkkiä porkkanoita. Tämä ei ole ainoa kerta, kun tämäntapainen tilanne on käynyt. Eikö olisi reilua, että kaikki oppilaat saisivat samaa ruokaa tasavertaisesti? Vai päteekö koulussakin sanonta “nopeat syövät hitaat”?

Jos joutuu syystä tai toisesta tulemaan ruokailuun muutaman minuutin myöhässä, saattaa jäädä nälkä. Usein myös keittopäivinä ruisleivät loppuvat kesken, eikä laiha keitto vie nälkää. Ymmärrän kyllä, että noin 750 oppilaan ruokamäärää on vaikea arvioida, mutta nälkäisenä opiskelu saattaa olla vaikeaa.

Mielestäni ruuasta pitäisi tehdä monipuolisempaa ja sitä pitäisi valmistaa riittävästi. Erikoisemmille leiville ja hedelmille voisi laittaa rajoitteita, jotta niitä riittäisi kaikille oppilaille. Kaupungin pitäisi sijoittaa enemmän rahaa koulujen ruokaan ja oppilaiden ravitsemiseen. En usko, että sinunkaan nälkäsi lähtee näkkärillä.

Titi Syrjälä

Ylöjärven Yhtenäiskoulu, 8A