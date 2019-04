Tulevassa hallitusohjelmassa on panostettava eläkeläisköyhyyden torjuntaan

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n Pirkanmaan piiri vaatii, että maamme tulevan hallituksen on tehtävä hallitusohjelmaansa selkeä kirjaus toimenpideohjelmasta eläkeläisköyhyyden poistamiseksi Suomessa. Keskeinen osa ohjelmaa on oltava kansaneläkkeisiimme tehtävät reilut tasokorotukset.

Toimenpideohjelmassa pienituloisten eläkeläisten asemaa on tarkasteltava kokonaisuutena. On haettava aidosti vaikuttavia toimia heidän tilanteensa parantamiseksi. Merkittävässä osassa eläkeläisten toimeentulon kannalta ovat myös palvelut, niiden saatavuus ja hinta.

Pienituloisten lukumäärä maassamme Tilastokeskuksen tuoreimman, maaliskuun alussa julkaistun tilaston mukaan, vuonna 2017 oli

654 000 henkeä.

Määrä nousi 31 000 hengellä vuodesta 2016. Sosioekonomisista ryhmistä lukumääräisesti eniten pienituloisia on eläkkeensaajien ryhmässä, jossa heitä on noin 194 000 henkilöä.

Vuoden 2018 aikaan oli pienituloisten eläkkeensaajien määrä noussut 20 000 hengellä.

Pienituloisuus on Suomessa erittäin yleistä 75 vuotta täyttäneillä, joista enemmän kuin joka viides (21,6 %) kuului pienituloiseen kotitalouteen. Yksin asuva suomalainen on pienituloinen, jos hänen rahatulonsa jää alle

14 750 euron vuodessa eli noin 1 230 euroa kuukaudessa.

Ilman indeksien leikkaamista ja jäädytyksiä niihin sidotut edut olisivat tänä vuonna noin 3,3 prosenttia suuremmat.

Esimerkiksi täyttä kansaneläkettä saavan kohdalla tämä tarkoittaa reilua 20 euroa kuukaudessa ja lähes 250 euroa koko vuoden aikana.

Lisäksi on tällä kaudella sosiaali- ja terveysturvan asiakasmaksujen enimmäismääriä nostettu vuonna 2015 9,4 prosenttia ja vuonna 2016 huimat 27,5 prosenttia.

Samaan aikaan on hallituskaudella työn verotusta tähän mennessä kevennetty reilulla 1,5 miljardilla eurolla. Tehdyt toimet ovat olleet poliittisia arvovalintoja, jotka eivät todellakaan ole olleet sieltä oikeudenmukaisimmasta päästä.

Kuluneet neljä vuotta ovat olleet vähävaraisten eläkkeensaajien kannalta ankeita aikoja. Moni vähävarainen on joutunut miettimään, ostanko ruokaa vai lääkkeitä. Tähän on tultava muutos.

Eläkkeensaajien Keskusliiton Pirkanmaan piiri ry.