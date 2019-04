Melu-ja polttoainesaastetta järviseudulla Vahannassa

Olen mökkeillyt ja asunut rauhallisella alueella Vahannassa vuodesta 1980 eli lähes 40 vuotta. Tänä ilmastomuutoksen havainnointivuotena voin ikäväkseni todeta, että teot ovat vielä kaukana puheista.

Näsijärvi on kaislottunut ja madaltunut huomattavasti. Isot moottoriveneet porhaltavat kapeasta Ritarinsalmesta ja kaartavat Laakonselälle vähät välittäen 10 kilometrin tuntinopeusrajoituksesta. Paitsi polttoaine- ja melusaastetta niin pohjamutaa irtoaa alle kahden metrin syvyisestä uomasta ajautuen pitkin rantoja ja matalikkoja. Uskomatonta piittaamattomuutta!

Lisäksi useana kauniina kevät- ja kesäpäivänä ilmassa pörräävät pienkoneet levittäen monenmoista saastetta. Mieluummin pihapiirissä kuuntelisin lintujen laulua, joka sekin alkaa olla harvinaista herkkua.

Melua ja luonnon rauhaa häiritsevää saastetta aiheuttavat toki lukuisat tiellä liikkuvat moottoriajoneuvot, jotka eivät suinkaan ole välttämättömiä työ- ja kauppamatkakulkuneuvoja.

Valitettavasti julkinen liikenne tältä kulmalta on loppunut jo ajat sitten ja auto sinällään on välttämätön – paha saastuttaja sekin.

Sirkka-Liisa Riipinen