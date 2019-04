Hulevesimaksu on vero

Erkki Jänkä kirjoitti asiaa hulevesimaksusta Ylöjärven Uutisissa 3.4.2019.

Sehän on täysin uusi vero. Minun käsittääkseni hulevedet ovat sellainen asia, joiden tulisi olla osa kiinteistöveroa. Nyt kun se peritään erikseen, sen tulisi pienentää kiinteistöveroa.

Mutta näinhän se ei käy kunnan poliitikoille, joille erityisesti kiinteistövero on suosittu korotuksen kohde. Tämä on niitä asioita, jotka todellakin nakertavat luottamusta näihin poliitikoihin, jotka eivät osaa muuta kuin tulla uudestaan ja uudestaan kansalaisen pienenevälle kukkarolle.

Tässä uutta veroa odotellessa.

Veli-Heikki Kosonen