Joonas Soukkio: Ihmisoikeudet eivät ole mielipideasia

Ihmisoikeudet ovat maailman tärkein asia ja minä haluan elää maailmassa, jossa ne ovat kaikille turvattuina. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia on parannettava seuraavalla vaalikaudella Suomessa ja meidän on myös taisteltava maailmalla ihmisoikeuksien puolesta.

Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee turvallisen koulun. Lapsen ja nuoren oikeus hyvään koulutukseen toteutuu varmistamalla kaikkien opettajien ja avustajien osaaminen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä tasavertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä.

Perheet tulee asettaa samalle viivalle. Perheiden yhdenvertaisuus toteutuu huomioimalla sateenkaariperheiden tarpeet ja moninaisuus perhevapaauudistuksessa. Suomeen on säädettävä vanhemmuuslaki korvaamaan isyys- ja äitiyslait. Adoptio prosessia tulee helpottaa samaa sukupuolta olevilla pareilla ja Suomeen on säädettävä laki sijaissynnyttämisestä, joka turvaa yhtäläiset mahdollisuudet perheellistyä kaikille.

Translaki on uudistettava seuraavalla hallituskaudella ja siitä on tehtävä ihmisoikeuksien mukainen. Juridisen sukupuolen korjaaminen täytyy saada ilmoitus perustaiseksi, eikä juridisen sukupuolen korjaaminen saa edellyttää lisääntymiskyvyttömyyttä. Translain nimi tulee muuttaa laiksi sukupuolen vahvistamisesta.

Suomen ja suomalaisten kansanedustajien, sekä vaikuttajien on myös taisteltava seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta maailmalla. Meidän on myös annettava turvaa niille, jotka sitä tarvitsevat. Tällä hetkellä todella monessa maailman valtiossa muun muassa homoseksuaalisuus on rikos, josta pahin mahdollinen rangaistus on kuoleman tuomio.

Liian monessa maailman valtiossa syrjitään, rangaistaan ja murhataan ihmisiä heidän seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolen perusteella. Kehitysyhteistyön ja kolmannen sektorin avulla me voimme parantaa tilannetta maailmalla. Meidän tulee muuttaa maailmaa ja lisätä tietoisuuttaa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta.

Ihmisoikeudet eivät ole mielipideasia.

Joonas Soukkio, eEduskuntavaaliehdokas (kesk.)