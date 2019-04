Elokuva-arvostelu: Captain Marvel on jännittävä sekoitus uutta ja vanhaa

Uusin Marvel-elokuva Captain Marvel on viimeinen elokuva ennen odotettua Avengers: Endgamea. Captain Marvel kertoo, miten Carol Danversista (Brie Larson) tuli Marvel-universumin voimakkain sankari.

Elokuvan alussa Carol on muistinsa menettänyt Kree-sotilas, joka joutuu epäonnistuneen pelastusoperaation jälkeen sattumien kautta Maa-planeetalle.

Carolin pitää lyöttäytyä yhteen agentti Furyn (Samuel L. Jackson) kanssa pysäyttämään Kree-sotilaiden viholliset skrullit ja selvittämään, mitä hänelle oikein tapahtui ennen kun hän menetti muistinsa.

Tämä elokuva on raikas yhdistelmä uutta ja vanhaa. Elokuvassa näkyy se sama Marvel-elokuvan kaava, mitä tämä kustantamo käyttää melkein kaikissa sen elokuvissa. Elokuva kuitenkin pitää kiinnostuneena ja tekee jotain uutta Marvel-kaavan rajoissa.

Brie Larson on hyvin viihdyttävä Carol Danversina. Hänen yksinkertaiset kasvonliikkeensä ja hänen asenteensa ovat hyvin klassisen naissankarin oloisia. Silti hän on tarpeeksi erilainen, jotta häntä katsoessa ei tylsisty.

Samuel L. Jackson on tietysti hauskaa katsottavaa. Nick Furyn ja Carol Danversin kaveruussuhde on todella kiinnostava ja huvittava. Tässä elokuvassa viimeinkin paljastetaan myös se, mistä Fury sai arpensa. Paljastus on pieni pettymys, mutta jotkut voivat silti pitää siitä.

Jude Lawn esittämä Yon-Rogg on Kree-sotilas ja Carolin mentori aikana, kun Carol oli muistinsa menettänyt. Yon-Rogg on kiinnostava hahmo. Jude Law esittää hahmoa uskottavasti. Hänellä ja Carolilla on hyvin mielenkiintoinen mentorisuhde, jota on harvoin näytetty elokuvassa.

Elokuva näyttää hyvin luovasti Carolin muistoja, jotka palautuvat hänelle elokuvan aikana. Ne ovat ehkä hienoimmat asiat koko elokuvassa.

Elokuvan sanoma on sellainen, jollaista harvoin elokuvissa näkee. Juonenkäänne on elokuvassa on aktiiviselle elokuvankatsojalle aika ilmiselvä, mutta se on silti hyvin viihdyttävä.

Tämä elokuva on siis hyvin tyypillinen Marvelin tuotanto ja monet elokuvan juonen tapahtumat liittyvät edellisiin elokuviin. Jos katsoja ei pidä Marvel-elokuvista, hän ei todennäköisesti pidä Captain Marvelistakaan.

Jos et myöskään hyväksy, että maailma on muuttumassa ja naiset voivat olla sankareita, et varmaankaan pidä tästä elokuvasta. Tästä pitävät Marvel-fanit ja ihmiset, jotka haluavat nähdä loistavan naishahmon.

ELLI MATILAINEN