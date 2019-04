Kuuntelija, keskustelija ja pitkäjänteinen puurtaja: Sami Savio jatkaa vakaalla linjallaan aitona perussuomalaisena

Diplomi-insinööri ja ekonomi Sami Savio turvaa niin työ- kuin siviilielämässään pitkäjänteisyyteen. Miehen mielestä hyvin suunniteltu on vähintään puoliksi tehty. Päämäärän saavuttaminen edellyttää toisinaan venymistä, mutta luja tahto auttaa useimmiten maaliin.

Ylöjärven kunnalliselämässä poliittisen uransa aloittanut perussuomalainen Sami Savio ymmärtää yhteistyön merkityksen. Paikallispoliitikkona hän varttui sillanrakentajaksi kasvattaessaan valtuustoryhmänsä yhden miehen kokoonpanosta yhdeksän kaupunginvaltuutetun orkesteriksi.

Sami Savio on aina halunnut hahmottaa kokonaisuuksia. Hänen maailmansa rakentuu perinteisten arvojen varaan. Runsaat kaksi viime vuosikymmentä voimakkaasti kehittynyt ja kasvanut Ylöjärvi on tarjonnut Sami Saviolle enimmäkseen myönteisiä haasteita yhteisten asioiden edistämisessä ja hoitamisessa. Ensimmäinen kausi eduskunnassa on avannut avaran ikkunan koko Suomen asioiden hoitoon tähtäimenä yhteinen hyvä.

Savio haluaa ylläpitää elävää yhteyttä äänestäjiinsä. Hän viihtyy kansalaisten keskuudessa turuilla ja toreilla tavaten ja keskusteluttaen ihmisiä. Siellä mies pysähtyy kuuntelemaan keskittyneesti ihmisten iloja ja suruja.

Sami Savio arvosti jo nuoruudessaan Veikko Vennamon perustaman Suomen maaseudun puolueen perintöä. Perussuomalaisuus on sittemmin tarjonnut hänelle aatteellisen kodin. Savio onkin aidosti perussuomalainen liputtaen tiukan maahanmuuttopolitiikan, yrittämisen ja työnteon edellytysten turvaamisen, terveen julkisen talouden, järkevähintaisen asumisen ja liikkumisen sekä tavallisen kansalaisen arjen näkökulman puolesta.

Savio haluaa perustaa toimintansa tosiasioihin. Tieto lisää tuskaa, toteaa vanha sanonta. Se on kuitenkin tasapuolisen ja oikeudenmukaisen päätöksenteon edellytys. Pohdiskelijana Sami Savio ymmärtää, että asioita on mahdollista tarkastella lukuisista eri näkökulmista. Vanhoja näkemyksiä kyseenalaistamalla voi ajoittain oppia jotain uutta.

Eduskunnan valiokunnat tarjoavat kattavan näköalan lainsäädäntötyön ytimeen. Kaksi valtiovarainvaliokunnassa vietettyä vuotta auttoivat Saviota hahmottamaan valtiontalouden kokonaisuutta. Hän perehtyi asioihin vero-, sivistys- sekä työ- ja elinkeinojaostoissa.

Valtion talousarvio on valtava asiakirja. Sen yksityiskohtien ymmärtäminen vaatii keskittymistä, onhan numeroiden takana lähes koko ihmiselämän kirjo. Koulutus on yhteiskunnan tulevaisuuden turva. Vero- ja työelämäkysymykset koskettavat useimpia meistä.

Sami Savio toimi myös kaksi vuotta sivistysvaliokunnassa. Sivistyksen, kulttuurin ja urheilun maailma tuli tutuksi. Tässä maaperässä viljellään suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan henkistä perintöä. Sivistysvaliokunnassa pohjustettiin esimerkiksi Tampere3-yliopistoyhteistyö. Samoihin aikoihin Ylöjärven lukion yrittäjyyspainotteiselle erityistehtävälle näytettiin vihreää valoa.

Eduskuntakausi 2015-2019 oli varsin poikkeuksellinen ja täynnä poliittisia myllerryksiä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän toisena varapuheenjohtajana toimiessaan Sami Savio on oppinut arvostamaan yhä vahvemmin yhteisöllisyyttä ja me-henkeä. Ne luovat perustan toimivalle yhteistyölle.

Sami Savio haluaa olla vastaisuudessakin mukana rakentamassa parempaa Ylöjärveä, Pirkanmaata ja Suomea. Tähän tarvitaan koeteltua tervettä järkeä. Savio myös ymmärtää myrskyisän vaalikauden jälkeen entistäkin selvemmin, että kansalaiset arvostavat puolueiden ja poliitikkojen pitkäjänteistä linjaa. Vastuullinen päätöksentekijä ei voi lähteä jokaisen tuulenvireen matkaan.