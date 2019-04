Kaikissa teemoissani työllistyminen, opiskelu ja hyvinvointi ovat sidoksissa toisiinsa. Ennalta ehkäisevät toimet lapsiperheiden tukemiseksi parantavat merkittävästi lasten terveydentilaa ja koulumenestystä sekä myöhempää työllistymistä ja menestymistä arkielämässä.

Panostaisin kaikkien urheiluseurojen tukemiseen. Tällä hetkellä monet urheilulajit jäävät jääkiekon ja muiden suosittujen lajien varjoon. Mielestäni kaikilla lapsilla on oltava mahdollisuus harrastaa monipuolista urheilua.

Harrastuspassi pitäisi antaa kaikille peruskoululaisille. Tämä edistää urheiluseurojen kasvua ja antaa mahdollisuuden työllistää valmentajia ja luo uusia työpaikkoja. Urheilu on hyvä lääke moniin ongelmiin.

Pyöräily on Suomessa toiseksi suosituin urheilumuoto kävelyn jälkeen. Pyöräily on hyvinvointia ja 100% ekologinen liikkumismuoto. Sähköpolkupyörien yleistyessä ihmiset siirtyvät käyttämään enemmän polkupyöriä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että valtion on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota pyöräilyreittien suunnitteluun ja rakentamiseen.

Kaikkien pyöräilijöiden puolesta haluan Pirkanmaalle hyvät ja turvalliset pyöräilytiet, jotka helpottavat työmatkapyöräilyä, vähentävät ruuhkia sekä parantavat työhyvinvointia.

Suomessa ei ole yhtään sisävelodromia. Pirkanmaan vanha Lamminpään ulkovelodromi on purettu aikoja sitten, kun Tampereen kaupungilla oli suunnitelmissa rakentaa uusi tilalle. Pyöräily on nyt toiseksi suosituin urheilulaji koko Euroopassa jalkapallon jälkeen. Meillä on mahtava luonto, jossa voimme harjoitella, mutta valitettavasti tämä ei riitä kansainvälisellä tasolla. Pärjätäkseen ulkomaankisoissa pyöräilijöillä on oltava mahdollisuus harjoitella ympärivuotisesti. Näin treenaaminen helpottuisi, saisimme lapset kiinnostumaan pyöräilystä ja kaikkien käyttäjien hyvinvointi parantuisi.

Sisävelodromi toimii samalla monitoimihallina, koska sen sisällä on paljon tilaa muiden lajien harrastamiseen, esimerkiksi salibandyn ja futsalin, lento- ja koripallon, tenniksen ja pöytätenniksen, budon, itsepuolustuksen ja kamppailulajien.

Olen vahvasti viemässä sisävelodromihanketta eteenpäin Pirkanmaan ja Suomen eduksi.

Seppo, Sergei Kapanen

Sininen Tulevaisuus