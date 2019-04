Hanna Holma: Jokaiselle suomalaiselle tulisi perustaa työtili

Suomessa jää paljon töitä tekemättä ja palkkoja maksamatta siksi, että palkkaaminen on tehty liian vaikeaksi. Vaikka palkkausta helpottamaan on kehitetty Palkka.fi -verkkopalvelu ja monia kevytyrittäjyyspalveluita, palkkaaminen on edelleen liian vaikeaa tavalliselle kansalaiselle. Lisävaikeutta toi uusi tulorekisteri.

Palkkaamiseen tarvitaan helpotusta. Jokaiselle suomalaiselle pitäisi perustaa verohallinnon ylläpitämä työtili, jolle maksetaan palkka. Työtilin numero voisi olla vaikka pankkikortin kokoisessa kortissa, jotta se olisi aina kansalaisen saatavissa. Tuolle työtilille maksettaisiin aina palkka.

Työtili olisi paikka, jonne maksettaisiin yhdellä klikkauksella työstä sovittu summa. Työtilille maksetut rahat kohdistuisivat aina oikeaan osoitteeseen: eläkemaksuihin, vakuutuksiin, työnantajamaksuihin ja muihin tarvittaviin maksuihin sekä tietysti palkkasumma työntekijän henkilökohtaiselle tilille. Työtilin tiedot menisivät automaattisesti reaaliajassa myös tulorekisteriin.

Kotitaloudet ja yhdistykset hyötyisivät valtavasti uudistuksesta. Esimerkiksi lastenhoidosta, naapurin autonpesusta tai nurmikonleikkauksesta maksetaan harvoin virallista palkkaa, koska se on liian vaikeaa.

Työtilistä olisi valtavasti hyötyä esimerkiksi kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille tai eläkeläisille lisäansioiden saamiseksi sekä nuorten työllistämisessä kotitalouksiin ja yhdistyksiin. Työtilin avulla voisi myös kokeilla bisnesideoiden toimivuutta ja kannattavuutta ennen varsinaisen yrityksen perustamista.

Palkkaamisesta pitää tehdä niin helppoa, että jokainen kotitalous, yhdistys ja yksilö voivat olla työnantajia ilman yrityksen perustamisen vaivaa. Uskon, että uudistuksen avulla myös harmaata taloutta saataisiin kitkettyä ja verorahat ohjattua yhteiskunnan käyttöön.

Hanna Holma

eduskuntavaaliehdokas (kesk)