Jussi Haavisto: Korjausvelka ja tieverkoston kurjistuminen pysäytettävä

Tieverkostomme korjausvelan kurjistuminen on vuosi toisensa jälkeen niin työssäkäyvien ihmisten kuin elinkeinoelämänkin ykköspuheenaiheita. Liikennemäärien lisääntyessä huonokuntoisten ja ruuhkaisten väyliemme kantokyvyn äärirajat lähestyvät. Tämä vaikeuttaa talouskasvua, hankaloittaa työmatkaliikennettä ja aiheuttaa myöskin väestönkatoa ihmisten muuttaessa reuna-alueilta lähemmäs Tamperetta.

Kehyskunnat, kuten Kangasala, Ylöjärvi ja Pirkkala, kasvavat maakuntakeskuksen ohella. Kehyskuntien ulkopuolella kehitys on sen sijaan negatiivista. Meidän on pikaisesti laadittava maakunnan yhteinen selviytymisstrategia maantieverkon kantokyvyn parantamiseksi ja tieverkoston korjausvelan kasvamisen pysäyttämiseksi. Tähän tarvitsemme koko maakunnan vaikuttajien tuen – tämä on ainoa keino väestökadon pysäyttämiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten säilymiseen Pirkanmaan reuna-alueilla.

Jussi Haavisto, eduskuntavaaliehdokas (kok)