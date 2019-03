Lapsiperheitä koskevaa lainsäädäntöä on parannettava

Suomessa verotetaan jokaista kansalaista yksilönä yksilön tulojen mukaan riippumatta puolison tuloista tai lapsimäärästä. Lapsivähennys poistettiin verotuksesta kokonaan viime vuonna. Sitä ennenkin se oli niin pieni, että vähennys oli lähinnä huono vitsi. Myös asuntolainan korkovähennys on lähes poistunut verotuksesta. Tänä vuonna se on vain 25 prosenttia.

Syntyvyys on ennätyksellisen matalalla tasolla Suomessa. Se, mitä valtiovalta voi tehdä lapsiperheiden hyväksi, on lainsäädäntö. Lapsiperheitä koskevaa lainsäädäntöä on pakko parantaa seuraavalla vaalikaudella. Hyvin monet lapsiperheet kitkuttelevat toimeentulon äärirajoilla.

Tämä ei taatusti ainakaan lisää syntyvyyttä. Yhteiskunnan taloudellista ja sosiaalista turvaverkkoa on tiivistettävä, jotta perheet voivat luottaa tulevaisuuteen ja syntyvyys saadaan nousuun.

Lapsiperheköyhyys on yleistä varsinkin perheissä, jotka valitsevat lapsilleen kotihoidon. Vaikka toinen puolisoista tienaisi hyvin, progressiivinen verotus syö käteen jäävästä palkasta paljon enemmän kuin jos molemmat vanhemmat tienaisivat yhteensä saman verran. Tämä pitää muuttaa. Minusta pitäisi tehdä selvitys ns. perheverotuksesta, jossa puolisoita verotettaisiin perheenä ja lapsimäärä otettaisiin huomioon. Tämän pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen, eli puolisot voisivat valita, verotettaisiinko yksilönä vai perheenä.

Kotona lapsia hoitavan vanhemman eläkekertymä myös huolestuttaa. Eläke lasketaan työuran ansiotulojen mukaan. Varsinkin monilapsisissa perheissä, kun työelämästä poissaoloa voi olla useampi vuosi, vanhempien eläkekertymä on pienempi kuin pitkän työuran tehneillä. Tämä ei ole oikeudenmukaista.

Vanhemmat, jotka kasvattavat lapsiaan kotona, ansaitsevat eläkekertymän myös niiltä lasten kannalta erittäin tärkeiltä kotihoitovuosilta.

Suomessa pitäisi ottaa käyttöön vanhempaineläke, joka kompensoisi lastenhoidosta aiheutuneen matalamman eläkekertymän. Ei ole oikein, että uusia veronmaksajia kasvattavat vanhemmat ovat köyhyysloukussa myös vanhana.

Tarvitsemme monenlaisia avauksia ja työkaluja lainsäädännön työkalupakkiin, jotta syntyvyyttä saataisiin nostettua ja näin turvattua Suomen tulevaisuus.

Hanna Holma

eduskuntavaaliehdokas (kesk.)