Ikääntyneiden kuntoutuksella edistetään kotona asumista

Suomessa on tällä hetkellä yli 500 000 yli 74-vuotiasta asukasta. Kymmenen vuoden päästä heitä arvioidaan olevan noin 800 000. On hienoa, että suomalaisten elinikä on pidentynyt ja on hienoa, että meillä on iäkkäitä keskuudessamme enemmän kuin koskaan. Keskimäärin 74-vuotiaat ovat vielä hyväkuntoisia, ja pärjäävät joko itsenäisesti tai pienen avun turvin.

Vanhuspalvelulain tavoitteena on tukea vanhusten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Sen tavoitteena on myös parantaa laadukkaiden ja oikea-aikaisten palveluiden saatavuutta. Hyviä tavoitteita!

Hyvä ja laadukas hoito ja hoiva on erittäin tärkeä asia. Haluaisin kuitenkin korostaa kuntoutuksen roolia vanhustenhoidossa. Jokaiselle ikääntyneelle pitäisi tehdä terveystarkastus, jossa kiinnitettäisiin enemmän huomiota terveiden elintapojen lisäksi kuntoutustarpeeseen. On äärimmäisen tärkeää, että jokaiselle ikääntyneelle tarjotaan kuntoutusta heti, kun tarvetta ilmenee.

Hyvällä kuntoutuksella on monia hyötyjä. Kuntoutuksella saadaan vanhuksen toimintakyky säilymään ja jopa paranemaan. Tällä saadaan vanhukselle lisää mielekkäitä, aktiivisia elinvuosia. On laskettu, että Suomessa syntyy kuntoutuksen puutteen vuoksi ylimääräisiä kustannuksia noin 0,5 miljardia euroa vuodessa (KAKS raportti). Hyvällä kuntoutuksella voidaan vähentää laitoshoidon tarvetta ja näin vähentää kustannuksia yhteiskunnalle.

Kuntoutus on keskeinen keino edistää ikääntyneiden toimintakykyä, elämänlaatua ja kotona asumista.

Hanna Holma

eduskuntavaaliehdokas (Kesk.)