Viime perjantaina oli lasten ja nuorten Ilmastolakko. Päättäjät kautta maailman saivat vahvan viestin: ilmastotekoja odotetaan!

Ylöjärven valtuusto päätti 4.2.2019 ilmoittaa Suomen ympäristökeskukselle Ylöjärven ryhtymisestä HINKU-kunnaksi (hiilineutraali kunta). Samalla kaupunki sitoutui HINKU-kriteereihin eli tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

HINKU-foorumin sivuilla on ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalon haastattelu Ylöjärven mahdollisuuksista varmistaa päästötavoitteen saavuttaminen.

Ylöjärven suurin päästöjen tuottaja on liikenne. Olemme jo onnistuneet kasvattamaan joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuutta arjessa. Kevyenliikenteen reitistöjä edelleen parantamalla saadaan lisää liikkujia ja liikuntapaikkoja.

Kaavoitus ja metsienhoito tarjoavat Ylöjärvellä mahdollisuuksia rohkeaan edelläkävijyyteen HINKU-työssä.

Aluksi kartoitetaan kaupungin omistamien maiden, erityisesti metsien ja soiden, tila hiilivarastoina sekä arvo hiilinieluina. Valjastamme sitten luontoalueet sitomaan hiiltä. Parhaat tällaiset alueet jätetään kehittymään monimuotoisuuskeitaiksi, ja niistä perustetaan luonnonsuojelualueita. Suojelusta on mahdollista saada valtiolta käypä korvaus, jos kohde täyttää METSO-ohjelman luonnontieteelliset vaatimukset.

Toivottavasti uusi eduskunta on METSO-myönteinen eli panostaa metsien ja soiden suojeluun.

Kaupunki rohkaisee yrityksiä, seurakuntaa ja yksityisiä kuntalaisia mukaan ilmastotyöhön.

Seurakunta saa henkistä tukea kirkkohallitukselta, joka helmikuussa hyväksyi hiilineutraalisuuteen tähtäävän ilmastostrategian.

Huurre OY toimittaa Ylöjärven jäähalliin uuden jäähdytys- ja lämmitysratkaisun, jonka ansiosta hallin elinkaarikustannukset ja hiilijalanjälki pienenevät. Oman kunnan tuki Cleantech-toimijoille parantaa yritysten mahdollisuuksia kiertotalouden vahvistamisessa.

Tavoitteena on, että julkiset hankinnat tehdään kestävästi, innovatiivisesti ja kiertotaloutta edistävästi. Toiminta ei aina vaadi suuria investointeja, ainoastaan kehitysrohkeutta. Hyvä alku voisi olla kesähelteiden muuttaminen sähköksi: Jo puolet HINKU-kunnista on osallistunut aurinkosähkövoimaloiden yhteishankintaan. ESCO-periaatteella investointi maksaa itse itsensä eikä aiheuta käyttökuluja.

Nyt on aika lähteä eteenpäin. Meidän ei tarvitse odottaa, että joku muu tekisi jotain.

Jussi Kytömäki

kaupunginvaltuutettu (vihr.)