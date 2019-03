Verovapaa ansiotulo 20 000 euroa ja perusturva köyhimpien tueksi

Seuraavalla hallituskaudella Suomessa on käynnistettävä mittava sosiaaliturvauudistus. Sosiaaliturvasta on tehtävä yksinkertaisempaa ja oikeudenmukaisempaa niin, että lyhytaikaisiakin töitä kannattaa ottaa vastaan. Tällä hetkellä erilaisten tukien kenttä on pirstaleinen, eikä ihminen aina edes tiedä, mitä tukia hänen kuuluisi saada ja mitkä ovat hänen oikeutensa. Perusturva selkeyttäisi sosiaaliturvaa.

Yrittäjänä olen myös törmännyt tilanteeseen, jossa työntekijä on kieltäytynyt työpaikasta, koska sosiaaliturvan edut ovat olleet samat kuin minun tarjoamana työehtosopimuksen mukainen toimistoapulaisen palkka. Järjestelmä on muutettava pikaisesti, koska nykyisellään työnteko ei ole houkutteleva eikä kannattava pienituloisille. Eihän työttömyys voi olla sosiaaliturvan tavoite, vaan työllistyminen ja ihmisten saaminen mukaan yhteiskunnan rakentamiseen.

Kaikki ammatit ovat tärkeitä, eikä yhteiskunta pärjää, jos työkykyiset ihmiset eivät ole motivoituneita antamaan omaa työpanostaan. Valitettavasti emme kuitenkaan voi maksaa kaikista töistä korkeita palkkoja, vaikka jokainen ammatti onkin arvokas. Perusturva auttaisi pienituloisia, kun työnteko toisi kaikissa tapauksissa lisää tuloja ja hyvinvointia, eikä uhkaisi toimeentuloa, kuten nykyisessä järjestelmässä voi kannustinloukkujen takia usein käydä.

Perusturva edistäisi luovuutta, lisäisi yritteliäisyyttä alentamalla riskinoton kynnystä ja antaisi kansalaisille paremmat mahdollisuudet päättää omasta elämästään. Uskon, että se lisäisi luottamusta ja mahdollisuutta yhteistoimintaan sekä vähentäisi työttömyyttä myös tekemällä osa-aikaisen työnteon kiinnostavammaksi ja kannattavammaksi.

Hyvin toteutettu perusturvamalli antaisi ihmisille mahdollisuuden kehittää itseään ja tehdä työtä joustavasti eri elämäntilanteissa. Tulojen kasvaessa perusturvasta saatu hyöty perittäisiin takaisin verotuksen kautta. Hyvä ratkaisu mielestäni olisi, jos alle 20 000 euron vuositulot olisivat verottomia.

Mielestäni työntekoa kannattaa tukea aina ja kaikissa elämäntilanteissa. Jos opiskelijalla on halua ja jaksamista tehdä töitä opiskelun rinnalla, valtion ei pitäisi rangaista häntä siitä opintotuen leikkaamisella. Työskentely opiskeluaikana antaa tärkeää kokemusta ja eväitä valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen.

Tuetaan työntekoa ja pidetään kaikki mukana yhteiskunnan kehittämisessä!

Seppo, Sergei Kapanen

kansanedustajaehdokas (sin.)