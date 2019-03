Ay-liike on yrittäjän ystävä

Keskuskauppakamari ja sen toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi (kok) vaativat kovaan ääneen työehtosopimusten yleissitovuuden poistamista. On ymmärrettävää, että ay-liike ei hyväksy ”paikallista sopimista”, jossa vastakkain olisivat yksittäiset työntekijät ja ehkä miljardin eurojen liikevaihtoa pyörittävät konsernit.

Yrittäjänä ottaa päähän, kun suuryritysten etujärjestö ja kokoomuspoliitikko esiintyvät koko yrittäjäkunnan nimissä.

Tyypillinen suomalainen yritys on 1-2 henkilön kampaamo, suutari tai pizzeria, jonka asiakkaat ovat tavallisia palkansaajia. Palkansaajien neuvotteluaseman heikentäminen ei paranna heidän asemaansa yhtään, päinvastoin. Jos palkkoja leikataan, asiakkailla on entistä vähemmän varaa ostaa yrityksen palveluja.

Suomen yrittäjistä suurin osa eli lähes 200 000 on itsensätyöllistäjiä. Heillä on hyvin vähän yhteistä sen kokoomuksen ja kumppanien hellimän joukon kanssa, jolle on junailtu oikeus maksaa itselleen 150 000 euron osingot vuodessa 7,5 prosentin verolla. Kahvilanpitäjä tai freelance-toimittaja ei myöskään kätke tulojaan hallintarekisterin suojissa veroparatiisiin tai kikkaile voittoja konsernilainoilla pienimmän veroprosentin maahan.

Monen pienyrittäjän alkutaipaleen tai selviytymisen huonoina aikoina turvaa kumppanin tai puolison palkkatyö, jota säätelevät yleissitovat työehtosopimukset. Ja vaikka työehtosopimukset eivät koske yrittäjiä, ne luovat vertailukohdan sille, millä hinnalla itsensätyöllistäjänkin kannattaa myydä työtään.

Useimpien yrittäjien asiaa ei edistä riidan haastaminen ay-liikkeen kanssa. Tärkeämpää olisi esimerkiksi oikeudenmukainen verotus. Kun suutari korjaa kengät, palvelun hinnasta 24 prosenttia on arvonlisäveroa. Kun arvopaperipörssissä tehdään miljoonien osakekaupat, verottaja ei pyydä senttiäkään. Monesti arvonlisävero syö pienyrittäjän toimeentuloa, kun asiakkaiden huonon ostovoiman takia veron koko vaikutusta ei voi siirtää hintoihin.

Lisäksi tarvitaan työttömyys- ja eläketurvan uudistus, jotta kaikilla on sama turva riippumatta siitä, ovatko he palkansaajia vai yrittäjiä.

Jouni Sirén

yrittäjä, kansanedustajaehdokas (vas)