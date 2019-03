Millaisena näemme menestyneen ihmisen? Varakkaana ja korkeasti kouluttautuneena? Nyky-yhteiskunnassamme menestynyttä ihmistä kuvataan juurikin näillä adjektiiveilla. Valitettavan usein ihmiset tietyllä tapaa leimaavat toisiaan pelkän työuran perusteella. Vaikka mielestäni tämä on naurettavan hölmö ajatusmalli, on se karua totuutta. Ihmiset kilpailevat siitä, kuka nyt onkaan rikkain, maineikkain ja kunnianhimoisin. Mutta miksi teemme ja ajattelemme näin?

Itselläni on asiaan aivan erilainen kanta. Menestys on mielestäni vain yhteiskuntamme aiheuttava harhakuva. Koen menestyneen ihmisen sellaisena, joka on nauttinut elämästään ja tehnyt asioita joita rakastaa, vaikka nämä asiat eivät ehkä ole yhteiskunnassamme arvostettuja. Mielestäni esimerkiksi siistijät ja kotiäidit ovat aivan yhtä menestyneitä kuin ketkä tahansa poliitikot tai miljonäärit, kunhan työ on sellainen, josta nauttii ja jonka kokee omana juttunaan. Eihän se aina niin menekään, että suuria summia tienaava on onnellinen. Asia voi olla itse asiassa toisin päin.

Nuoret seuraavat sosiaalisen median käyttäjiä, jotka antavat heille vaikutelman, että heidän elämänsä on kaikin puolin täydellistä. Tästä syystä nuorten mieliin juurtuu vääristynyt kuva menestyksestä. Kadehdimme kirjaimellisesti illuusiota, koska sosiaalisessa mediassa ei näytetä elämän varjopuolia, vaan pelkästään ne aurinkoiset hetket. Toisin kun sosiaalisen median “täydellinen” elämä antaa olettaa, voivat juuri nämä ruusuilla tanssijat olla masentuneita ja tyytymättömiä elämäänsä.

Eikö meidän olisi jo siis aika avartaa menestyksen käsitettä ja keskittyä siihen, mikä on elämässä on loppujen lopuksi merkityksellistä. Se, että siitä nauttii.

Lumi Nissinen

Ylöjärven Yhtenäiskoulu, 8A