Pirkanmaan Lehtitalon paikallislehtien täystilaajien kesken arvotun kylpylälahjakortin on voittanut Tommi Järvinen Akaasta. Järvinen suunnittelee lähtevänsä kylpylälomalle yhdessä perheensä kanssa, johon kuuluvat vaimo sekä 19-, 14- ja 7-vuotiaat lapset.

– Omalla perheellä mennään. Kylpylöissä on tullut perheen kanssa käytyä aiemminkin, Järvinen toteaa.

Akaan Seutua tilaava Järvinen lukee digilehteä tabletilla työmatkoillaan junassa. Paperilehteä hän selailee. Järvistä kiinnostavat muun muassa Akaan kaupungin asiat siitäkin syystä, että vaimo Hanni Joronen (vihr) on kaupunginvaltuutettu.

– Haluan tietää, mitä tapahtuu, mistä päätetään, mihin verorahoja käytetään ja tehdäänkö päätökset enemmän järjellä vai tunteella, Järvinen sanoo.

Hän seuraa myös lentopalloseura Akaa-Volleyn mestaruusliigataivalta ja muutakin urheilua. Samoin tutut tapahtumat ja teatteriarvostelut kiinnostavat Järvistä, jolla itselläänkin on teatteriharrastustaustaa Toijalan Näyttämöltä.

Ensitreffit päiväkodissa

Järvinen on syntyperäisiä paikkakuntalaisia, mutta kymmenisen vuotta vierähti pääasiassa pääkaupunkiseudulla, kunnes tuleva vaimo houkutteli miehen takaisin kotiseudulle. Suhteen ensiaskeleet oli otettu jo 1970-luvun lopulla, jolloin molemmat olivat samassa päiväkodissa.

Silmätutkimuslaitteita ja -tarvikkeita maahan tuovan Iogen Oy:n toimitusjohtajana toimiva Järvinen käy töissä Tampereella. Järvisen mielestä Akaan vahvuus ovatkin joka suuntaan hyvät yhteydet.

Järvisen mukaan Akaasta löytyy monipuolisesti myös harrastusmahdollisuuksia, mutta tilapula haittaa varsinkin sisäliikuntaa.

– Salivuorot ovat kortilla. Toivottavasti tähän tilanteeseen saataisiin korjausta, sählyä ja kuntopesistä harrastava Järvinen miettii.

Järvinen viihtyy myös Jalanti-järven laduilla.

– Jalannin latu on yksi lempipaikkojani. On mahtavaa aurinkoisella kelillä hiihtää jäällä kymmenen kilometrin lenkki. Latu sopii kaikenkuntoisille, kun siinä ei ole nousuja eikä laskuja ja se on hyvin hoidettu, Järvinen kiittelee.

Pirkanmaan Lehtitalo -konserniin kuuluvat tilattavat paikallislehdet Akaan Seutu, Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Sydän-Hämeen Lehti ja Ylöjärven Uutiset.