Olen äärimmäisen kiitollinen Ylöjärvellä sijaitsevan Esperi Hoivakoti Vihtorin henkilökunnalle, siellä vallitsevaan sydämelliseen, sallivaan ja ammatilliseen toimintaan. Tampereella yksinasuva siskomme sai Alzheimer-diagnoosin vuoden 2015 syksyllä. Taudin etenemisen myötä turvattomuus, aggressiivisuus ja ahdistuneisuus lisääntyivät. Ystävien ja meidän siskojen apu ei enää riittänyt ja avohoito yöpäivystyksineen kävi myös riittämättömiksi.

Saimme siskollemme paikan Ylöjärveltä Vihtorista vuoden 2017 syyskuussa. Hän ei millään olisi lähtenyt kotoaan. Jännittyneinä veimme siskomme Vihtoriin ja mitä tapahtuikaan: hänet osattiin ottaa aivan upeasti vastaan huomioimalla hänen erityispiirteensä, siskoni vastarinta hoivakotiin tulemisesta suli muutamassa hetkessä.

Alku oli aivan uskomattoman hyvin järjestetty, ja samanlainen ammattitaitoinen, lämmin ilmapiiri on jatkunut koko ajan. Tarmokas, hyvin ehtivä siskomme on mukana monenlaisessa toiminnassa, jota järjestetään ulkona patiolla tai sisätiloissa, pääsee lenkille ym. Siskomme, joka ei laulanut juuri koskaan, on innostunut laulamisesta. Laulamisen myötä laulujen sanat pulppuavat mieleen.

Turvattomuus on hellittänyt, aggressiivisuus hävinnyt, hän on iloinen ja aurinkoinen. Onnellisena tapaa ystäviä ja meitä siskoja, ja muistaa useimmiten meidät siskoikseen. Hänet on helppo ottaa mukaan kaupoille, kahville ynnä muihin pikkuvirkistyksiin. Kun ollaan virkistysreissuilta takaisin päin tulossa Vihtoriin, ei muista siellä asuvansa, mutta kun ovelle päästään, aina tyytyväisenä sanoo: ”Täällähän minä asun.” Joskus poislähtiessämme siskoni on tulossa mukaan, mutta hoitajat saavat lämpimällä juttelulla mielen kääntymään ja siskoni jää iloisena vilkuttamaan.

Tällä noin puolentoista vuoden kokemuksella voin lämpimästi suositella Esperi Hoivakoti Vihtoria teille kaikille omaisille ja viranomaisille, jotka mietitte muistisairaalle hyvää hoitopaikkaa.

En osaa ottaa kantaa uutisoituihin epäkohtiin Esperi Care -yksiköissä, mutta oma kokemukseni on päinvastainen. Siskoni saa tarvitsemansa avun ja hoidon. Arvostan suuresti sitä, miten henkilökunta ystävällisesti kohtelee asukkaita, ilmapiiri on hyväksyvä, leppoisa ja virikkeellinen, mitä itse pidän äärimmäisen tärkeänä muistisairaan hoidossa.

Maija Sironen

THM, psykoterapeutti, kliininen seksologi (NACS), työnohjaaja, eläkeläinen, siskoni edunvalvoja, Äänekoski