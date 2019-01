Ilmastotavoite: Tampereen kaupunkiseudusta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä

Tampereen kaupunkiseudun kunnat Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti ovat sitoutuneet tavoittelemaan Tampereen kaupunkiseudusta hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteen takana on Hiilineutraali Tampereenseutu 2030 -hanke.

Kansainväliset ilmastosopimusten ja EU:n yhä tiukentuvien ilmastotavoitteiden myötä Tampereen kaupunkiseudulla vähennetään päästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen 2030. Loput 20 prosenttia sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan.

– Kunnat ovat nyt hyväksyneet kunnianhimoisen ilmastotyön tavoitteen ja niillä on vahva tahtotila tehdä tätä yhdessä. Ilmastonmuutos ei tunne kuntarajoja, joten yhteistyön tekeminen on luontevaa. Kaupunkiseudun kunnat ovat tehneet jo lähes kymmenen vuotta yhteistyötä ilmastoasioissa yli kuntarajojen. Näiden vuosien aikana ilmastotyö on tullut osaksi toimintaa, strategioita ja sopimuksia, Tampereen kaupunkiseudun kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen iloitsee.

Ilmastopaketti on taakanjakosopimus, jossa kukin kunta ottaa käyttöön sille ominaiset päästöjen vähennyskeinot.

– Suurempi kaupunki voi esimerkiksi lisätä joukkoliikennemuotoja. Pienempi voi kunta voi panostaa vaihtoehtoisten energiamuotojen tuottamiseen ja päästöjä sitoviin luontoalueiden hiilinieluihin, Asula-Myllynen esittelee.

Kunnat keskittävät vaikuttavia toimenpiteitä erityisesti liikenteeseen, lämmitykseen ja energia-asioihin.

Lisäksi kaavoituksella pyritään tiiviiseen rakentamiseen ja alueiden monipuoliseen käyttöön.

Energiantuotantoa ja -kulutusta ohjataan uusiutuviin energialähteisiin ja seudullista rakentamisen energiatehokkuuden neuvontaa kehitetään.

– Seudun kunnat ovat asettaneet tavoitteet korkealle ja tavoitteiden saavuttamisessa tarvitaan kaikkien, niin kuntalaisten, yritysten, kuin muidenkin toimijoiden panosta, Asula-Myllynen korostaa.