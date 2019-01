LOKAA niskaan

Siinä se nähtiin, alueellinen jätehuoltolautakunta ”käveli” 12.12.2018 kokouksessaan kunnan pyynnön yli mennen tullen. Asia on kuulemma vanhentunut?

Eikö asiaan silti voi tehdä korjauksia tai parannuksia?

Kuinka asia voi olla vanhentunut kun kuntalaiset ovat saaneet asiasta kuulla vasta tänä syksynä? Koska Pirkanmaan kuntalaisia on edes informoitu ennen vuotta 2015 tai sen jälkeen?

Minua ei ole informoitu kuin vasta jätehuoltolautakunnan syyskuussa päivätyllä kirjeellä, jolloin sain tietää Pirkanmaan jätehuollon monopolista sako- ja lokakaivojen tyhjennyksien suhteen.

Eikö kiinteän jätteen monopoli riitä? Olisi mielenkiintoista tietää, montaako jätehuoltolautakunnan jäsentä tämä asia koskee? Eli monellako jäsenellä on kotonaan loka- ja sakokaivoja ja käykö myös heillä aina punaiset autot tyhjennyksillä ja miksi punaiset autot aina ”voittavat” kilpailutuksen?

Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja ei tunnu tietävän mikä on monopoliyhtiö, koska muuta väittää (YU 8.12.).

”Monopoli on taloustieteessä tilanne, jossa markkinoilla on vain yksi tietyn palvelun tai tuotteen tarjoaja”.

Lisäksi jäi mainitsematta, että Pirkanmaan Jätehuolto saa jokaisesta kiinteän jätteen kuormasta rahaa myymällä sen esimerkiksi polttoaineeksi energian tuotantoon. Eli asiakkaat maksavat jätehuollolle jätteen kuljetuksesta ja yhtiö saa lisäksi maksun joka kuormasta. Siis kaksinkertaista rahastusta (loka- ja sakokuljetuksissa hinta on jo tuplaantunut)?

Pirkanmaan Jätehuolto ja Tampereen kaupunki hyötyvät taloudellisesti, muut eivät.

Nyt puhutaan tulevaisuuden liiketoiminnasta ja valinnanvapaus pitää olla yksilöllä itsellään (vrt. soteuudistus).

Mitä tekee Ylöjärvi? Olisi hauska kuulla Ylöjärven kaupungin mielipide asiasta. Miksi ei olla jäseniä jätehuoltolautakunnassa? Miksi kaupunkilaisia (täällä maalla asuvia) ei ole informoitu asiasta? Miksi ei kuntalaisten etua oteta huomioon? Miksi tällaisia monopoleja sallitaan? Mitä seuraavaksi?

Kaikkia joita asia kiinnostaa niin nyt allekirjoittamaan kansalaisadressia!

Mielestäni kuntien pitäisi irtaantua tällaisistä täysin virheellisiin tietoihin perustavasta monopolisopimuksista mahdollisimman nopeasti. Vaalitkin on tulossa ja äänestä henkilöä joka lupaa purkaa tämän monopolin.

Markku Hietikko